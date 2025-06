Ενρίκο Λέτα: Η ΕΕ χρειάζεται μία χρηματοπιστωτική Αρχή, όχι 27 - «Μην γίνουμε αποικία της Wall Street»

Η λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην Ευρώπη πρέπει να συγκεντρωθεί κάτω από μια, κοινή «ομπρέλα», έναντι των 27 διαφορετικών Αρχών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε σε συνέντευξη του την Παρασκευή (27/06) ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας, Ενρίκο Λέτα

Σε συνέντευξη του στους Financial Times, ο συντάκτης της έκθεσης «Much More than a Market» που παρουσιάστηκε από την Κομισιόν προ μηνών, μίλησε για το ρυθμιστικό πλαίσιο των χρηματαγορών της ΕΕ και προειδοποίησε για τον κίνδυνο που διατρέχει η Ευρώπη από τις ΗΠΑ.

Όπως είπε ο Ιταλός αξιωματούχος,ι σήμερα υπάρχουν 27 εποπτικές αρχές στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Επομένως, πρέπει να οργανώσουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα στο οποίο οι 27 θα λειτουργούν υπό την ηγεσία της ευρωπαϊκής εποπτικής αρχής, παρόμοια με αυτό που συμβαίνει με την ΕΚΤ, όπου η εθνική κεντρική τράπεζα λειτουργεί με εξουσία επί τόπου, αλλά ως θυγατρική της ΕΚΤ».

Παράλληλα, μίλησε για τη δημιουργία «ενιαίου σημείου εισόδου στην Ευρώπη για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Σήμερα έχουμε 27 σημεία εισόδου».

Προτείνοντας να «να δημιουργηθεί ένα λεγόμενο 28ο καθεστώς», δηλαδή μια πανευρωπαϊκή «ομπρέλα» για τις 27 χώρες, ο Λέτα σημείωσε πως «η εθνική αρχή επί τόπου μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική, αλλά ταυτόχρονα, αν έχουμε 27 αγορές -και αυτό είναι το επίκεντρο ολόκληρης της διαδικασίας θα γίνουμε αποικία της Wall Street και της αμερικανικής αγοράς.

Αν συνεχίσουμε έτσι, θα είμαστε αποικία. Η πρότασή μου και ολόκληρο το σχέδιο της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων είναι να γίνουμε ισχυρότεροι, πιο ανεξάρτητοι, πιο ενοποιημένοι — και πιο ελκυστικοί για το κεφάλαιο που προέρχεται από τις ΗΠΑ».