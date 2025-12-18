ΕΚΤ: Παρέμειναν αμετάβλητα στο 2% τα επιτόκια

Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την Πέμπτη. Το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ βρίσκεται από τον Ιούνιο στο 2% μετά από προηγούμενες συνεχόμενες μειώσεις, όταν και είχε βρεθεί στο 4%.

Πριν από την ψηφοφορία, οι επενδυτές έδειξαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα σχόλια σχετικά με τις εμφανείς αυξανόμενες εντάσεις στο εσωτερικό του διοικητικού συμβουλίου, με ορισμένα μέλη, όπως η Ίζαμπελ Σνάμπελ να υποστηρίζουν ανοιχτά την άποψη της αγοράς ότι η επόμενη κίνηση των επιτοκίων θα είναι αύξηση, ενώ άλλα μέλη πιστεύουν ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο για μείωση.

Ο Κρίστιαν Κοπφ, επικεφαλής της διαχείρισης χαρτοφυλακίου ομολόγων της γερμανικής εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων Union Investment, δήλωσε στο CNBC: «Δεν αναμένω αλλαγή των επιτοκίων στην ευρωζώνη προς το παρόν. Εάν υπάρξει αλλαγή το 2026, το πιο πιθανό είναι να έχουμε αύξηση των επιτοκίων προς το τέλος του 2026 ή στις αρχές του 2027».

Η ΕΚΤ αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη στην ευρωζώνη, προβλέποντας αύξηση έως 1,4% το 2025 και 1,2% το 2026.

Σύμφωνα με τις νέες προβολές των εμπειρογνωμόνων του ευρωσυστήματος, ο γενικός πληθωρισμός θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 2,1% το 2025, σε 1,9% το 2026, σε 1,8% το 2027 και σε 2,0% το 2028. Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό χωρίς την ενέργεια και τα είδη διατροφής, οι εμπειρογνώμονες προβλέπουν μέσο ρυθμό 2,4% το 2025, 2,2% το 2026, 1,9% το 2027 και 2,0% το 2028. Ο πληθωρισμός έχει αναθεωρηθεί προς τα πάνω για το 2026, κυρίως επειδή οι εμπειρογνώμονες αναμένουν τώρα ότι ο πληθωρισμός των τιμών των υπηρεσιών θα μειωθεί με βραδύτερο ρυθμό. Η οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να είναι ισχυρότερη από ό,τι στις προβολές του Σεπτεμβρίου, ωθούμενη ιδίως από την εγχώρια ζήτηση. Ο ρυθμός ανάπτυξης αναθεωρήθηκε προς τα πάνω σε 1,4% το 2025, 1,2% το 2026 και 1,4% το 2027 και αναμένεται να παραμείνει σε 1,4% το 2028.

Το Διοικητικό Συμβούλιο όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση είναι αποφασισμένο να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα. Θα ακολουθήσει μια προσέγγιση που βασίζεται στα εκάστοτε διαθέσιμα στοιχεία και θα λαμβάνει αποφάσεις από συνεδρίαση σε συνεδρίαση για τον καθορισμό της κατάλληλης κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής. Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τα επιτόκια θα βασίζονται στην αξιολόγησή του για τις προοπτικές του πληθωρισμού και τους κινδύνους που τις περιβάλλουν, υπό το πρίσμα των εισερχόμενων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών στοιχείων, καθώς και για τη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού και την ένταση με την οποία μεταδίδεται η νομισματική πολιτική.