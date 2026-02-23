Η Ευρωπαϊκή Ενωση κινείται προς το πάγωμα της διαδικασίας επικύρωσης της εμπορικής της συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ζητά περισσότερες λεπτομέρειες από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το νέο της πρόγραμμα περί δασμών, μεταδίδει το Bloomberg ⁠News.

Οι κυριότερες πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισαν την έκτακτη αναστολή της διαδικασίας επικύρωσης της διμερούς εμπορικής συμφωνίας, ως απάντηση στις τελευταίες κινήσεις της κυβέρνησης Τραμπ για την επιβολή νέων, καθολικών δασμών.

Η απόφαση για «πάγωμα» των νομοθετικών εργασιών ελήφθη τη Δευτέρα, στον απόηχο της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, η οποία ακύρωσε τη χρήση του νόμου περί έκτακτων εξουσιών από τον Αμερικανό Πρόεδρο.

Παρά τη δικαστική ήττα, ο Τραμπ προχώρησε στην ανακοίνωση παγκόσμιων δασμών ύψους 10% –ποσοστό που αυξήθηκε τάχιστα στο 15%– προκαλώντας διεθνή αναταραχή και αβεβαιότητα.

Πολιτικό μέτωπο στις Βρυξέλλες

Η Ζέλινα Ζόβκο, επικεφαλής διαπραγματεύτρια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), δήλωσε στο Bloomberg πως η ΕΕ «δεν έχει άλλη επιλογή» από την καθυστέρηση της έγκρισης, προκειμένου να αποσαφηνιστεί το νέο τοπίο. Στην κίνηση αυτή συμπλέουν οι Σοσιαλιστές, η φιλελεύθερη ομάδα Renew, καθώς και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου, Μπερντ Λάνγκε, ο οποίος συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση για την επαναξιολόγηση της συμφωνίας.

Μια συμφωνία «υπό ομηρία»

Η συμφωνία, η οποία υπεγράφη το περασμένο καλοκαίρι από τον Τραμπ και την Πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θεωρήθηκε εξαρχής «ετεροβαρής» και προέβλεπε:

Δασμούς 15% στις περισσότερες εξαγωγές της ΕΕ προς τις ΗΠΑ.

Κατάργηση των δασμών για τα αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα στην Ευρώπη.

Διατήρηση των δασμών 50% στον ευρωπαϊκό χάλυβα και το αλουμίνιο.

Η ΕΕ είχε αποδεχθεί τους όρους αυτούς με την ελπίδα να αποφύγει έναν γενικευμένο εμπορικό πόλεμο και να διασφαλίσει την αμερικανική στήριξη στο μέτωπο της Ουκρανίας. Ωστόσο, η αξιοπιστία της συμφωνίας είχε ήδη τρωθεί από τις απειλές του Τραμπ για προσάρτηση της Γροιλανδίας και την επέκταση των δασμών σε εκατοντάδες πρόσθετα προϊόντα.

Αντίκτυπος στις αγορές

Η είδηση προκάλεσε άμεσες αναταράξεις στα χρηματιστήρια, με τον δείκτη Stoxx Europe 600 να υποχωρεί κατά 0,3%, αγγίζοντας το χαμηλό της συνεδρίασης. Οι επενδυτές εκφράζουν πλέον έντονους φόβους ότι η προγραμματισμένη για τον Μάρτιο επικύρωση της συμφωνίας δεν θα πραγματοποιηθεί, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα περίοδο οικονομικής αστάθειας.