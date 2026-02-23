Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε τη Δευτέρα να αναβάλει για δεύτερη φορά την ψηφοφορία σχετικά με την εμπορική συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την επιβολή νέου γενικού δασμού 15% στις εισαγωγές από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητά νομοθετικές προτάσεις για την κατάργηση πολλών εισαγωγικών δασμών της ΕΕ επί των αμερικανικών προϊόντων, ένα βασικό μέρος της συμφωνίας που επιτεύχθηκε στο Τέρνμπερι της Σκωτίας τον περασμένο Ιούλιο, καθώς και για τη διατήρηση μηδενικών δασμών για τους εισαγόμενους αστακούς, όπως είχε αρχικά συμφωνηθεί με τον Τραμπ το 2020. Οι προτάσεις απαιτούν την έγκριση του Κοινοβουλίου και των κυβερνήσεων της ΕΕ.

Η επιτροπή εμπορίου του Κοινοβουλίου ανέβαλε την ψηφοφορία που είχε προγραμματιστεί για την Τρίτη. Ο Bernd Lange, πρόεδρος της επιτροπής, δήλωσε ότι ο νέος προσωρινός δασμός των ΗΠΑ θα μπορούσε να σημαίνει αύξηση των τελών για ορισμένες εξαγωγές της ΕΕ και ότι κανείς δεν γνωρίζει τι θα συμβεί μετά τη λήξη τους σε 150 ημέρες. Οι νομοθέτες της ΕΕ θα συνέλθουν εκ νέου στις 4 Μαρτίου για να αξιολογήσουν εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποσαφηνίσει την κατάσταση και επιβεβαιώσει τη δέσμευσή τους στην περσινή συμφωνία.

Αυτή είναι η δεύτερη αναστολή από τους νομοθέτες, οι οποίοι τον περασμένο μήνα σταμάτησαν τις εργασίες τους για τη συμφωνία σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις απαιτήσεις του Τραμπ να αποκτήσει τη Γροιλανδία.

Πολλοί νομοθέτες έχουν διαμαρτυρηθεί ότι η ίδια η συμφωνία είναι άδικη. Ωστόσο, φαινόταν πρόθυμοι να την αποδεχθούν, αν και με όρους, όπως μια ρήτρα λήξης 18 μηνών και μέτρα για την αντιμετώπιση πιθανών αυξήσεων των εισαγωγών από τις ΗΠΑ.

Η εμπορική συμφωνία ορίζει ένα δασμολογικό συντελεστή 15% για τα περισσότερα προϊόντα της ΕΕ, εκτός από εκείνα που καλύπτονται από άλλους τομεακούς δασμούς, όπως ο χάλυβας, με μηδενικούς δασμούς για ορισμένα προϊόντα, όπως αεροσκάφη και ανταλλακτικά. Η ΕΕ δεσμεύτηκε να καταργήσει τους εισαγωγικούς δασμούς για πολλά αμερικανικά προϊόντα.

Δεν είναι σαφές εάν ο νέος δασμός 15% του Τραμπ αντικαθιστά τη συμφωνία. Εάν ναι, οι εξαιρέσεις μηδενικού δασμού της ΕΕ θα μπορούσαν να καταργηθούν. Οι νέοι δασμοί θα μπορούσαν επίσης να προστεθούν στους προϋπάρχοντες δασμούς των ΗΠΑ, κάτι που δεν ισχύει στο πλαίσιο της συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ. Έτσι, για ορισμένα τυριά, η νέα επιβάρυνση 15% θα μπορούσε να ανεβάσει τον συνολικό δασμό σε περίπου 30%.

Ο Lange δήλωσε ότι αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι περίπου το 7-8% των προϊόντων της ΕΕ θα υπόκεινται σε δασμούς υψηλότερους από τους συντελεστές που συμφωνήθηκαν πέρυσι.

Η αντίδραση Τραμπ

«Κάθε χώρα που θέλει να «παίζει παιχνίδια» με τη γελοία απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, ειδικά εκείνες που έχουν «εκμεταλλευτεί» τις ΗΠΑ για χρόνια, και ακόμη και δεκαετίες, θα αντιμετωπίσει πολύ υψηλότερους δασμούς, και χειρότερους, από αυτούς που μόλις πρόσφατα συμφώνησαν», έγραψε ο Τραμπ το απόγευμα της Δευτέρας στο Truth Social.

«Η πλήρης σαφήνεια σχετικά με το τι σημαίνουν αυτές οι νέες εξελίξεις για τις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ είναι το ελάχιστο που απαιτείται για εμάς ως ΕΕ, προκειμένου να προβούμε σε μια σαφή αξιολόγηση και να αποφασίσουμε τα επόμενα βήματα», δήλωσε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ο Όλοφ Γκιλ, εκπρόσωπος της Κομισιόν. «Χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία για να έχουμε την πλήρη εικόνα».

«Θέλουμε να έχουμε σαφήνεια σχετικά με την κατάσταση», δήλωσε από την πλευρά του ο πρόεδρος της επιτροπής εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μπερντ Λάνγκε, σε συνεδρίαση τη Δευτέρα. «Θέλουμε να έχουμε σαφήνεια από τις ΗΠΑ ότι σέβονται τη συμφωνία, γιατί αυτό είναι ένα κρίσιμο στοιχείο».

Οι υπουργοί εμπορίου των χωρών της G7 πραγματοποίησαν επίσης τηλεδιάσκεψη τη Δευτέρα, κατά την οποία ο επίτροπος εμπορίου της ΕΕ, Μαρος Σέφκοβιτς, δήλωσε ότι τόνισε ότι «η πλήρης τήρηση» της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ «είναι υψίστης σημασίας». Σήμερα, Δευτέρα, οι πρέσβεις της ΕΕ θα συναντηθούν για να συζητήσουν τις εμπορικές σχέσεις με τις ΗΠΑ.