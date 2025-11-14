DWS: Προειδοποιεί για παγκόσμιους κινδύνους εάν οι ΗΠΑ περιορίσουν την πρόσβαση στο δολάριο

Στελέχη της DWS, ενός από τους μεγαλύτερους διαχειριστές κεφαλαίων στην Ευρώπη, εξετάζουν τις πιθανές επιπτώσεις στο απίθανο ενδεχόμενο η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) να περιορίσει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση σε δολάρια, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας στο Reuters.

Οποιαδήποτε κίνηση που θα ξεπερνούσε αυτή την «κόκκινη γραμμή» θα είχε μεγάλη επίδραση, ιδιαίτερα στις αναδυόμενες αγορές που βασίζονται περισσότερο στη χρηματοδότηση σε δολάρια, είπε ο Στέφαν Χουπς σε συνέντευξή του, προσθέτοντας ότι θεωρεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο εξαιρετικά απίθανο, σύμφωνα με το Investing.

«Σκεφτόμαστε τι θα σήμαιναν (οι περιορισμοί στη χρηματοδότηση σε δολάρια). Αυτό θα είχε βαθιά επίδραση σε μικρότερες χώρες, θα είχε βαθιά επίδραση στις αναδυόμενες αγορές», είπε.

Ο Χουπς μίλησε πριν το Reuters αναφέρει την Πέμπτη ότι Ευρωπαίοι οικονομικοί αξιωματούχοι συζητούν το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας εναλλακτικής λύσης στα μηχανισμούς στήριξης της Fed, συγκεντρώνοντας δολάρια που κατέχουν κεντρικές τράπεζες εκτός ΗΠΑ, προκειμένου να μειωθεί η εξάρτησή τους.

Οι συζητήσεις έρχονται ως απάντηση στις πολιτικές που ακολουθεί ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίες έχουν ανατρέψει μακροχρόνιες σχέσεις, έχουν θέσει εν αμφιβόλω την ανεξαρτησία της Fed και έχουν υπογραμμίσει τον κυρίαρχο ρόλο που διαδραματίζουν οι ΗΠΑ στη διεθνή χρηματοοικονομική σκηνή.

Ο Πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, είπε σε συνέδριο που φιλοξένησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Ιούλιο ότι η αμερικανική κεντρική τράπεζα δεν σχεδιάζει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο προσφέρει ρευστότητα σε δολάρια σε άλλους επίσημους φορείς. Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο Τραμπ είχε «επαναλάβει τη δέσμευσή του στη διατήρηση της ισχύος και της δύναμης» του δολαρίου.

Ο Χουπς είπε ότι οι παρεμβάσεις της Κίνας στις χρηματοπιστωτικές και οικονομικές αγορές, όπως στην επεξεργασία σπάνιων γαιών όπου κυριαρχεί, έδειξαν στον κόσμο ότι οι χώρες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους μοχλούς της αγοράς ως «γεωπολιτικά εργαλεία».

«Οι ΗΠΑ διαθέτουν μια απίστευτη εργαλειοθήκη για οτιδήποτε σχετίζεται με τις πληρωμές μέσω εκκαθάρισης σε δολάρια», είπε. «Πιστεύω ότι οι γραμμές ανταλλαγής (swap lines) της Fed είναι μια… κόκκινη γραμμή, δηλαδή, από τη στιγμή που θα το κάνεις αυτό, τότε τα πράγματα αλλάζουν για πάντα».

Οποιαδήποτε τέτοια παρέμβαση θα υπονόμευε την εμπιστοσύνη σε διαδικασίες της αγοράς που ήταν μέχρι τώρα ουδέτερες, όπως η εκκαθάριση συναλλαγών, σημείωσε.

«Η προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι δύσκολο να το φανταστεί κανείς, επειδή αυτό είναι σχεδόν σαν έσχατη λύση», πρόσθεσε.