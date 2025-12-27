DW: Οι μεγάλες προκλήσεις της παγκόσμιας οικονομίας το 2026

Οι δασμοί και οι εμπορικές εντάσεις αναμένεται να παραμείνουν στο επίκεντρο της παγκόσμιας οικονομίας και το 2026, με τις αποφάσεις της κυβέρνησης Τραμπ να συνεχίζουν να επηρεάζουν τις διεθνείς αγορές.



Από τον Ιανουάριο του 2025, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, το μέσο επίπεδο των αμερικανικών δασμών αυξήθηκε από 2,5% σε 17,9%, το υψηλότερο ποσοστό από το 1934, σύμφωνα με το Budget Lab του Πανεπιστημίου Yale. Παρότι οι ΗΠΑ έχουν συνάψει διμερείς εμπορικές συμφωνίες, οι δασμοί παραμένουν βασικό εργαλείο πολιτικής.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επικείμενη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ εντός του 2026, σχετικά με το κατά πόσο ο πρόεδρος μπορεί να παρακάμπτει το Κογκρέσο και να επιβάλλει δασμούς επικαλούμενος εθνική έκτακτη ανάγκη. Ακόμη και αν οι δικαστές κρίνουν ότι οι δασμοί Τραμπ δεν είναι νόμιμοι, θεωρείται πιθανό η κυβέρνηση να αναζητήσει άλλες νομικές οδούς για να τους επαναφέρει.

Οι εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ - Κίνας παραμένουν εύθραυστες. Παρότι η ένταση έχει μειωθεί μετά τη συμφωνία για 12μηνη εκεχειρία στον εμπορικό πόλεμο, αναλυτές επισημαίνουν ότι πρόκειται περισσότερο για προσωρινή «κατάπαυση πυρός». Ο γεωστρατηγικός ανταγωνισμός σε τομείς όπως η αμυντική τεχνολογία, η Τεχνητή Νοημοσύνη, η κβαντική υπολογιστική και η ρομποτική αναμένεται να οδηγήσει σε νέους δασμούς και κυρώσεις.

Η κινεζική οικονομία εκτιμάται ότι θα διατηρήσει ρυθμό ανάπτυξης κοντά στο 5% το 2026, ωστόσο αντιμετωπίζει σοβαρές διαρθρωτικές προκλήσεις, όπως η γήρανση του πληθυσμού, η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα και η ασθενής εγχώρια κατανάλωση. Παρά τις προσπάθειες ενίσχυσης της ζήτησης και σταθεροποίησης της αγοράς ακινήτων, οι ανισορροπίες επιμένουν.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο πληθωρισμός παραμένει αυξημένος, εν μέρει λόγω των δασμών, δημιουργώντας διλήμματα για τις κεντρικές τράπεζες. Η αύξηση επιτοκίων θα μπορούσε να επιβαρύνει υπερχρεωμένες χώρες, ιδιαίτερα στην Ευρωζώνη, με τη Γαλλία να θεωρείται ιδιαίτερα ευάλωτη. Στη Γερμανία, η ανάπτυξη το 2026 προβλέπεται ασθενής, παρά την αύξηση δημοσίων δαπανών.

Τέλος, ο κλάδος της Τεχνητής Νοημοσύνης αναμένεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται, αν και αυξάνονται οι ανησυχίες για ενδεχόμενη «φούσκα». Μια απότομη υποχώρηση των επενδύσεων στην ΤΝ θα μπορούσε να οδηγήσει τις ΗΠΑ σε ύφεση και να επηρεάσει αρνητικά τη διεθνή οικονομία.



