Dior και Armani στο «μικροσκόπιο» των Αρχών για παράλογες τιμές και εργασιακές πρακτικές

Μόνο δυσαρέσκεια και αποστροφή προκαλεί η πρόσφατη έρευνα των ιταλικών αρχών καθώς όπως αποκαλύπτει υπάρχει μεγάλη απόκλιση μεταξύ του κόστους παραγωγής και των τιμών λιανικής στον κλάδο της πολυτελούς μόδας.

Συγκεκριμένα εστιάζοντας στους γίγαντες του κλάδου Dior και Armani, οι Ιταλοί εισαγγελείς στο Μιλάνο διεξήγαγαν εκτεταμένη έρευνα σχετικά με τη χρήση τρίτων προμηθευτών από τη θυγατρική της LVMH Dior. Τα ευρήματα, όπως αναφέρει το Reuters, αποκάλυψαν ότι η Dior πλήρωνε μόλις 57 δολάρια για την παραγωγή τσάντας που καταλήγει στο ράφι προς πώληση περίπου 2.780 δολάρια.

Η έρευνα επεκτάθηκε πέρα από την Dior και στη Giorgio Armani. Έγγραφα που εξετάστηκαν από το Reuters έδειξαν ότι η Armani πλήρωνε εργολάβους 99 δολάρια ανά τσάντα για προϊόντα που πωλούνταν πάνω από 1.900 δολάρια στα καταστήματα.

Αυτές οι αποκαλύψεις έχουν εγείρει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και τις δεοντολογικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού της πολυτελούς μόδας. Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι οι υπεργολάβοι, κυρίως εταιρείες κινεζικής ιδιοκτησίας, εκμεταλλεύονταν τους εργαζόμενους για να διατηρούν την παραγωγή όλο το εικοσιτετράωρο.

Τα στοιχεία έδειχναν ότι ορισμένοι εργαζόμενοι κοιμόντουσαν στις εγκαταστάσεις, καθώς και τα δεδομένα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας έδειχναν ότι οι εργασίες γίνονταν τις νύχτες, αλλά και κατά τις αργίες.

Η έρευνα αποκάλυψε επίσης πιθανές παραβιάσεις της ασφάλειας. Σύμφωνα με τους ερευνητές, συσκευές ασφαλείας σε μηχανές παραγωγής αφαιρέθηκαν για να αυξηθεί η ταχύτητα παραγωγής, θέτοντας σε κίνδυνο τους εργαζόμενους.

Σε απάντηση αυτών των ευρημάτων, δικαστές στο Μιλάνο έθεσαν τις μονάδες τόσο του Dior όσο και του Armani υπό δικαστική διαχείριση για ένα έτος. Ωστόσο, οι εταιρείες θα μπορούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Ο Φάμπιο Ροϊα, πρόεδρος του δικαστηρίου του Μιλάνου, τόνισε τη διπλή φύση του προβλήματος σε δήλωσή του στο Reuters.«Το κύριο πρόβλημα είναι προφανώς η κακομεταχείριση των ανθρώπων. Απαιτείται η εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, που να διασφαλίζει την ασφάλεια των εργαζομένων, τα ωράρια, και την αμοιβή».

«Υπάρχει όμως και ένα άλλο τεράστιο πρόβλημα: ο αθέμιτος ανταγωνισμός που εκτοπίζει τις νομοταγείς επιχειρήσεις από την αγορά», προσέθεσε.

Τα δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το Business Insider ανέφεραν: «Δεν πρόκειται για κάτι σποραδικό που αφορά μεμονωμένες παρτίδες παραγωγής, αλλά για μια γενικευμένη και παγιωμένη μέθοδο παραγωγής» εντός του κλάδου.

Η LVMH, η μητρική εταιρεία της Dior, δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα του Business Insider για σχολιασμό. Ωστόσο, τα δικαστικά έγγραφα δείχνουν ότι η Dior έχει υποβάλει υπόμνημα που τονίζει τις βελτιώσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού της.



Εκπρόσωπος του ομίλου Armani δήλωσε στο Business Insider σε δήλωσή του: «Η εταιρεία είχε πάντα μέτρα ελέγχου και πρόληψης για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου καταχρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού», προσθέτοντας ότι συνεργάζεται με τις αρχές.

Η έρευνα αυτή έρχεται σε μια εποχή που η βιομηχανία πολυτελούς μόδας δέχεται αυξανόμενες πιέσεις για τη διασφάλιση ηθικών πρακτικών σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού της. Η LVMH ανέφερε τη διενέργεια 1.725 ελέγχων σε 2.062 προμηθευτές και υπεργολάβους της πέρυσι, σύμφωνα με την έκθεση περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευθύνης της.

Η είδηση ότι μία τσάντα που κοστίζει λιγότερο από 60 δολάρια και πωλείται για 2.780 δολάρια, δεν έμεινε ασχολίαστη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όλο και περισσότεροι λογαριασμοί αναφέρονται στην έρευνα, επικρίνοντας και τους αγοραστές.

«Οι Ιταλοί εισαγγελείς μόλις αποκάλυψαν ότι ο Dior πληρώνει μόνο 57 δολάρια για να παράγει τσάντες λιανικής για 2.780 δολάρια!!! Όποιος αγοράζει τσάντες "πολυτελείς" είναι ανόητος».

«Μία τσάντα Dior κοστίζει 57 δολάρια και πωλείται προς 2.780 δολάρια», και καταλήγει «προσπαθώ να εξηγήσω στη γυναίκα μου, αλλά ποτέ δεν με ακούει».

