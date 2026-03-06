DBRS: Η πρώτη αξιολόγηση χρέους για το 2026 με φόντο τη σύρραξη στο Ιράν

Σήμερα Παρασκευή ο καναδικός οίκος αξιολόγησης DBRS Morningstar θα βαθμολογήσει τα ελληνικά ομόλογα, εγκαινιάζοντας τις αξιολογήσεις χρέους της χώρας για το 2026. Πρόκειται για μια αξιολόγηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού συντελείται εν μέσω της σύρραξης στη Μέση Ανατολή.

Στις 5 Σεπτεμβρίου 2025 η DBRS Morningstar διατήρησε στη βαθμίδα BBB την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας τις σταθερές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Η σταθερή προοπτική αντικατοπτρίζει την άποψη της DBRS ότι οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι για τις πιστοληπτικές διαβαθμίσεις είναι εξισορροπημένοι.

Η ισχυρή εγχώρια ζήτηση ήταν ο βασικός μοχλός ανάπτυξης του ελληνικού ΑΕΠ, προερχόμενης κυρίως από την υγιή αύξηση της απασχόλησης και τις επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, είχε επισημάνει τότε ο οίκος.

Η DBRS μαζί με τη Fitch, την Scope και την S&P έχουν βαθμολογήσει τα ελληνικά ομόλογα ένα σκαλοπάτι πάνω από την επενδυτική βαθμίδα, ενώ η Moody's είναι ο οίκος που διατηρεί τη βαθμολογία των ομολόγων στο αρχικό σκαλοπάτι της επενδυτικής κατηγορίας.

Η επόμενη αξιολόγηση του αξιόχρεου της ελληνικής οικονομίας θα γίνει στις 13 Μαρτίου από τη Μοοdys. Η Moodys αξιολογεί την Ελλάδα στο Baa3 με σταθερές προοπτικές. Στις 20 Μαρτίου σειρά παίρνει ο γερμανικός οίκος Scope. H Scope ήταν ο πρώτος οίκος που έδωσε στην Ελλάδα την επενδυτική βαθμίδα το 2024. Η βαθμολογία της Scope για την Ελλάδα είναι στο ΒΒΒ αλλά με θετικές προοπτικές που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για νέα αναβάθμιση. Στις 20 Απριλίου θα έρθει η σειρά της S&P (rating ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές) και στις 8 Μαΐου θα κλείσει ο πρώτος κύκλος των αξιολογήσεων για το 2026 με την Fitch (βαθμολογία ΒΒΒ με σταθερό outlook).

Η προοδευτική μείωση του χρέους, παρά την ύπαρξη δομικών περιορισμών στην ανάπτυξη και το επίμονο εμπορικό έλλειμμα, τα πλεονάσματα στον προϋπολογισμό, οι επενδύσεις από το ταμείο ανάκαμψης, οι σταθερές ροές από τον τουρισμό και η εξυγίανση των τραπεζών από τα κόκκινα δάνεια οι οποίες αρχίζουν και πάλι να χρηματοδοτούν την οικονομία θεωρούνται τα βασικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας.

Βέβαια σε τέτοιες εποχές κρίσεων είναι πολύ δύσκολο οι οίκοι να προχωρούν σε αναβαθμίσεις, καθώς η αβεβαιότητα επιβάλει να περάσει ένα ορισμένο χρονικό διάστημα ώστε να καταγραφούν οι επιπτώσεις σε κάθε οικονομία