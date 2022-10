Credit Suisse: Εξετάζει το ενδεχόμενο αύξησης κεφαλαίου

O όμιλος της Credit Suisse βρίσκεται σε συνεργασία με τη Royal Bank of Canada και τη Morgan Stanley για μία πιθανή αύξηση κεφαλαίου, αν η τράπεζα χρειαστεί να επέμβει διορθωτικά τον ισολογισμό της και να αυξήσει κεφάλαια για την αναδιάρθρωση της, σύμφωνα με ανώνυμες πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

H εταιρεία με έδρα τη Ζυρίχη έχει συμπεριλάβει στις υποψήφιες καναδικές και αμερικανικές εταιρείες για την πιθανή πώληση μετοχών. Η αύξηση κεφαλαίου που έχει την κωδική ονομασία Project Ghana, μπορεί να γίνει μετά από την επίσημη ανακοίνωση της αναδιάρθρωσης της τράπεζας στις 27 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Credit Suisse is exploring a sale of its US asset-management operations and moving closer to securing financing for other businesses, as it nears a strategy revamp that’s likely to fundamentally reshape it. @JPBarnert reports on Bloomberg Television https://t.co/o0ff7e8Hn4 pic.twitter.com/cNb3t9Gujp