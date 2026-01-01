Citi: Έρχεται σημαντική άνοδος για τον S&P 500 το 2026 - Οι κλάδοι που ξεχωρίζουν

Σημαντικά περιθώρια ανόδου για τον αμερικανικό S&P 500 μέσα στο 2026 διακρίνει η Citi, με τον επενδυτικό οίκο να υποστηρίζει ακόμα πως το νέο έτος θα υπάρχει αυξημένη μεταβλητότητα στις μετοχές της Wall Street.

Οι αναλυτές του οίκου «βλέπουν» τον S&P 500 να φτάνει τις 7.700 μονάδες στο τέλος του 2026, από τις 6.845 που βρίσκεται σήμερα.

Στο θετικό σενάριο (bull-case) η Citi εκτιμά πως ο δείκτης θα διαμορφωθεί στις 8.300 μονάδες, εφόσον προκύψει ισχυρότερη του αναμενόμενου αύξηση των κερδών των εισηγμένων και υψηλότερες αποτιμήσεις για τις μετοχές.

Στο αρνητικό σενάριο (bear-case), η Citi αναμένει πως ο S&P 500 θα κλείσει το 2026 στις 5.700 μονάδες, εφόσον υπάρξει απογοήτευση των επενδυτών από τα επιχειρηματικά κέρδη και πολλαπλή συμπίεση στις αγορές.

Οι αναλυτές του οίκου σημειώνουν πως οι θετικές εκπλήξεις στην αύξηση των κερδών, η υποστηρικτική στάση της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) και η θετική δημοσιονομική ώθηση θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διατήρηση των τρεχόντων επιπέδων αποτίμησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναμένουν πως η ανάπτυξη των κερδών θα «επεκταθεί» πέρα από τις μεγάλες εταιρείες του S&P 500 και προς τις μικρότερες επιχειρήσεις.

Ανά κλάδους των επιχειρήσεων, η Citi υποστηρίζει πως η Τεχνητή Νοημοσύνη «είναι κάτι περισσότερο από μια "φούσκα"», προσθέτοντας πως ο τομέας δέχεται ολοένα και μεγαλύτερους ρυθμιστικούς ελέγχους καθώς αυξάνονται οι επενδύσεις στην AI.

Η τράπεζα είναι overweight στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης, των χρηματοοικονομικών, της τεχνολογίας των πληροφοριών, της ενέργειας και των υλικών, ενώ διατηρεί τους τομείς των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, της βιομηχανίας και των υπηρεσιών επικοινωνίας σε ισορροπία με την αγορά.

Για τους τομείς των διακριτικών καταναλωτικών αγαθών και των βασικών καταναλωτικών αγαθών, η τράπεζα είναι underweight, αντανακλώντας μια πιο προσεκτική στάση σε τομείς ευαίσθητους στη ζήτηση.

Αναφορικά με τα επιτόκια στις ΗΠΑ, η Citi σημειώνει πως η Fed «βρίσκεται σε πορεία προς την ουδετερότητα», με τον πληθωρισμό να θεωρείται μικρότερο πρόβλημα σε σχέση με τις συνθήκες της αγοράς εργασίας.

Τα χαμηλότερα επιτόκια πολιτικής είναι ευνοϊκά για τις μετοχές, αλλά η Citi επισημαίνει μια πιθανή ένταση μεταξύ της αύξησης της παραγωγικότητας και της χαλάρωσης της απασχόλησης.

Η Citi αναμένει επίσης ότι η αβεβαιότητα της δημοσιονομικής πολιτικής που παρατηρείται το 2025 θα δώσει τη θέση της σε μέτρα πιο προσανατολισμένα προς την τόνωση της οικονομίας, καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ προς το τέλος του 2026.