Βρετανία: Με μείωση των επιτοκίων «αποχαιρέτησε» το 2025 η BoE - Αβέβαιες οι επόμενες κινήσεις

Η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) προχώρησε την Πέμπτη σε μείωση των επιτοκίων της, μετά από μια οριακή ψηφοφορία στη νομισματική της επιτροπή (MPC) και χωρίς να προεξοφλεί το εάν θα συνεχίσει τη χαλάρωση της νομισματικής της πολιτικής άμεσα στην αρχή του 2026.

Η BoE «έριξε» το επιτόκιο αναφοράς της στο 3,75% από 4% που ήταν μέχρι σήμερα, στην 4η μείωση που πραγματοποίησε το 2025.

Η απόφαση πέρασε με πέντε ψήφους υπέρ στην 9μελή MPC, με τα άλλα τέσσερα μέλη να ψηφίζουν για διατήρηση στα επίπεδα του 4%.

Όπως μετέδωσε το Reuters, ο επικεφαλής της BoE, Άντριου Μπέιλι, άλλαξε στάση σε σχέση με την προηγούμενη ψηφοφορία και ψήφισε υπέρ της μείωσης.

«Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι τα επιτόκια βρίσκονται σε σταδιακή πτωτική πορεία. Ωστόσο, με κάθε μείωση που κάνουμε, το πόσο πιο μακριά θα προχωρήσουμε γίνεται όλο και πιο δύσκολο να προσδιοριστεί» ανέφερε ο ίδιος σε δήλωση του.

Είπε ότι δεν έχει δει ακόμη ενδείξεις για μια πιο απότομη ύφεση στην αγορά εργασίας, αλλά σημείωσε επίσης ότι οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό δεν έχουν μειωθεί σημαντικά μέχρι στιγμής.

Ορισμένοι ανώτεροι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής που ψήφισαν κατά της μείωσης των επιτοκίων εξέφρασαν σαφώς τις ανησυχίες τους.

Η αναπληρωτής διοικητής Κλερ Λομπάρντελι δήλωσε ότι εξακολουθεί να ανησυχεί περισσότερο για τον κίνδυνο ο πληθωρισμός να αποδειχθεί ισχυρότερος από το αναμενόμενο και ότι τα πρόσφατα στοιχεία έχουν μόνο «ελαφρώς» μετριάσει τις ανησυχίες.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος Χου Πιλ δήλωσε ότι θεωρεί μεγαλύτερο τον κίνδυνο ο πληθωρισμός να παραμείνει σε πολύ υψηλά επίπεδα παρά να πέσει σε πολύ χαμηλά.

Η μείωση κατά ένα τέταρτο του ποσοστού έφερε το επιτόκιο της Τράπεζας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών, αν και εξακολουθεί να είναι σχεδόν διπλάσιο από το αντίστοιχο επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ο πληθωρισμός στη Βρετανία παραμένει υψηλότερος από ό,τι σε άλλες ομοειδείς οικονομίες – εν μέρει λόγω της απόφασης της υπουργού Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς πέρυσι να αυξήσει τους φόρους για τους εργοδότες – ακόμη και μετά την απροσδόκητη απότομη πτώση του σε 3,2% σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη.

Στην ανακοίνωση της BoE, σημειώνεται ότι ο πληθωρισμός «αναμένεται πλέον να επανέλθει πιο γρήγορα στο στόχο του στο εγγύς μέλλον» και ότι ο κίνδυνος να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα «έχει γίνει κάπως λιγότερο έντονος». Η πιθανότητα η ασθενέστερη ζήτηση να τον ωθήσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα παραμένει, σύμφωνα με τη δήλωση που εκδόθηκε μετά τη συνεδρίαση.

Η BoE δήλωσε ότι πλέον αναμένει μηδενική οικονομική ανάπτυξη τους τελευταίους τρεις μήνες του 2025, σε σχέση με την πρόβλεψη για ανάπτυξη 0,3% που είχε κάνει μόλις τον περασμένο μήνα, αν και θεωρεί ότι η υποκείμενη ανάπτυξη είναι ισχυρότερη, περίπου 0,2% ανά τρίμηνο.

Η βρετανική οικονομία συρρικνώθηκε κατά 0,1% τους τρεις μήνες έως τον Οκτώβριο, εν μέσω αναφορών ότι οι επιχειρήσεις ανέβαλαν επενδυτικά σχέδια εν όψει του προϋπολογισμού του Reeves στις 26 Νοεμβρίου.

Η BoE δήλωσε ότι αναμένει ο προϋπολογισμός να μειώσει τον πληθωρισμό το 2026 κατά περίπου μισό εκατοστιαίο σημείο, λόγω των έκτακτων μέτρων που θα τον ωθήσουν ελαφρώς προς τα πάνω τα επόμενα δύο χρόνια.

Τα μέτρα του προϋπολογισμού θα προσθέσουν το πολύ 0,2 ποσοστιαίες μονάδες στο μέγεθος της οικονομίας το 2026 και το 2027.