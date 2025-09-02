Βραζιλία: Τα καφεκοπτεία αυξάνουν τις τιμές του καφέ λόγω ακριβότερων κόκκων

Οι εταιρείες καφέ 3 Coracoes και Melitta αυξάνουν τις τιμές των προϊόντων τους στη Βραζιλία, τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά κατανάλωσης παγκοσμίως μετά τις ΗΠΑ, σύμφωνα με έγγραφα που εστάλησαν σε πελάτες και τα οποία είδε το Reuters.

Η 3 Coracoes, κοινοπραξία της βραζιλιάνικης Sao Miguel με τον ισραηλινό όμιλο Strauss, αύξησε από την 1η Σεπτεμβρίου τις τιμές του καβουρδισμένου και αλεσμένου καφέ κατά 10% και του στιγμιαίου κατά 7%. Η Melitta South America προχώρησε την ίδια ημέρα σε αύξηση 15%.

Οι δύο εταιρείες επικαλέστηκαν την άνοδο στις τιμές των ακατέργαστων κόκκων, την αστάθεια στις αγορές και τις κλιματικές πιέσεις.

Οι παγκόσμιες τιμές του Arabica έχουν αυξηθεί πάνω από 20% φέτος, μετά από άνοδο 70% το 2024, καθώς η Βραζιλία υπέστη ακόμη μια κακή σοδειά λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Πρόσφατα, οι νέοι δασμοί 50% που επέβαλαν οι ΗΠΑ στις εισαγωγές από τη Βραζιλία επιβάρυναν περαιτέρω το κόστος.

Οι ακατέργαστοι κόκκοι αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% του χονδρικού κόστους μιας σακούλας καβουρδισμένου καφέ, γεγονός που σημαίνει ότι οι καβουρδιστές διεθνώς δέχονται πιέσεις για ανατιμήσεις.

Η 3 Coracoes είχε προχωρήσει σε αυξήσεις τον Δεκέμβριο (+10%), τον Ιανουάριο (+11%) και την 1η Μαρτίου (+14,3%), ενώ η Melitta αύξησε τις τιμές κατά 25% τον Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με τον βιομηχανικό όμιλο ABIC, υπήρξε παροδική πτώση τιμών στο λιανικό εμπόριο τον Αύγουστο, όμως η τάση αντιστρέφεται με την εφαρμογή των δασμών.

Οι καβουρδιστές μετακυλούν το αυξημένο κόστος στους καταναλωτές, οι οποίοι στρέφονται σε φθηνότερες επιλογές και μάρκες σούπερ μάρκετ.