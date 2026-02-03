BofA: Η πορεία του δολαρίου «δένεται» με τις επόμενες κινήσεις της Fed

Η πορεία του αμερικανικού δολαρίου στην αγορά συναλλάγματος για το επόμενο χρονικό διάστημα θα καθοριστεί από τις κινήσεις της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), ανέφερε τη Δευτέρα η Bank of America.

Υπενθυμίζεται πως την περασμένη εβδομάδα ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε πως προτείνει τον Κέβιν Γουόρς για αντικαταστάτη του νυν διοικητή της Fed, Τζερόμ Πάουελ, στα ηνία της ισχυρότερης κεντρικής τράπεζας του κόσμου.

Ο δείκτης δολαρίου (μετρά την επίδοση του νομίσματος έναντι έξι βασικών νομισμάτων των κυρίων εμπορικών εταίρων ΗΠΑ) αντέδρασε θετικά, με άνοδο 1,5% την Παρασκευή και τη Δευτέρα. Ωστόσο, μετά από τις 20:00 της Τρίτης (ώρα Ελλάδας) υποχωρούσε 0,26%.

Η BofA ανέφερε πως θα χρειαστεί περαιτέρω guidance από την Fed επί της νομισματικής πολιτικής και του επιπέδου του ισολογισμού (balance sheet)» για τις επόμενες κινήσεις του δολαρίου στην αγορά συναλλάγματος.

Σημειώνεται πως η θητεία του Πάουελ στην ηγεσία της Fed λήγει τον Μάιο, με τους περισσότερους αναλυτές να αναμένουν ότι η τράπεζα θα προχωρήσει σε δύο μειώσεις των επιτοκίων της εντός του 2026.