Η πρόσφατη ισχυρή χειμερινή καταιγίδα άφησε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών ΗΠΑ καλυμμένο με χιόνι και πάγο, ενώ οι κάτοικοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με παγωμένες συνθήκες.

Η καταιγίδα έπληξε επίσης τις αερομεταφορές, προκαλώντας σειρά καθυστερήσεων και ακυρώσεων πτήσεων. Έως την Πέμπτη, περισσότερες από 22.000 πτήσεις είχαν ακυρωθεί σε κύρια και περιφερειακά δίκτυα, σύμφωνα με αναλυτές της BofA Securities.

Το πώς ο ευρύτερος κλάδος των αεροπορικών εταιρειών θα διαχειριστεί τις συνέπειες μένει να φανεί, αν και η American Airlines ανέφερε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι η καταιγίδα ήταν το πιο αποδιοργανωτικό καιρικό φαινόμενο στην ιστορία της, ακυρώνοντας πάνω από 11.000 πτήσεις της.

Η American εκτίμησε ότι η καταιγίδα θα της κοστίσει περίπου 0,20 δολάρια στα κέρδη ανά μετοχή, ή περίπου 190 εκατομμύρια δολάρια σε προ φόρων έσοδα. Η εταιρεία, η οποία έχει ισχυρή παρουσία σε αεροδρόμια αρκετών αγορών που βρέθηκαν στην πορεία της καταιγίδας, είναι μέχρι στιγμής η μόνη που έχει επιχειρήσει να ποσοτικοποιήσει τον αντίκτυπο του φαινομένου.

Οι Delta Air Lines και United Airlines αναμένεται να δεχθούν το επόμενο μεγαλύτερο πλήγμα στα προ φόρων κέρδη τους, λόγω του μεγέθους των αντίστοιχων δικτύων πτήσεών τους, ανέφεραν οι αναλυτές της BofA.

Με βάση τον αριθμό των ακυρώσεων, εκτίμησαν ότι η Delta αντιμετωπίζει απώλεια εσόδων περίπου 67 εκατομμυρίων δολαρίων και η United περίπου 53 εκατομμυρίων δολαρίων. Τα κέρδη των ανταγωνιστριών Southwest Airlines και JetBlue αναμένεται να πληγούν κατά 39 εκατομμύρια και 20 εκατομμύρια δολάρια αντίστοιχα.

Άλλες αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες, όπως η Alaska Air, η Frontier Airlines και η Allegiant, οι οποίες έχουν μικρότερη παρουσία στη βορειοανατολική περιοχή των ΗΠΑ που επλήγη από την καταιγίδα, αναμένεται να επηρεαστούν λιγότερο, σύμφωνα με τους αναλυτές.

«Όλες αυτές οι επιπτώσεις φαίνονται απολύτως διαχειρίσιμες σε ετήσια βάση, αλλά θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου», έγραψαν οι αναλυτές, προσθέτοντας ότι η ευρύτερη χρηματιστηριακή αγορά τείνει να παραβλέπει βραχυπρόθεσμα δυσμενή καιρικά φαινόμενα.