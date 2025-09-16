Βιλερουά (ΕΚΤ): Η Γαλλία πρέπει και μπορεί να αντιμετωπίσει το δημόσιο χρέος της

«Η Γαλλία δεν πρέπει να περιμένει για να αντιμετωπίσει το αυξανόμενο χρέος της και δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης, η οποία μόλις υποβαθμίστηκε από την Fitch, να μην είναι σε θέση να το κάνει αυτό», δήλωσε την Τρίτη ο επικεφαλής της Τράπεζας της Γαλλίας και μέλος του ΔΣ της ΕΚΤ, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό.

«Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε τώρα. Πρέπει να πετύχουμε, μπορούμε να πετύχουμε», δήλωσε το μέλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στο ραδιόφωνο France Inter.

«Οι γείτονές μας... όχι μόνο η Γερμανία, αλλά και η Πορτογαλία, η Ιταλία και οι σκανδιναβικές χώρες, το έχουν καταφέρει», πρόσθεσε. «Δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο η Γαλλία να μείνει πίσω από την Ευρώπη μακροπρόθεσμα».