Barclays: Τεράστια αύξηση για τις επενδύσεις σε AI υποδομές

Οι δαπάνες για υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης από τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες hyperscale ενδέχεται να είναι σημαντικά υποτιμημένες, σύμφωνα με την Barclays, η οποία υποστηρίζει ότι οι τρέχουσες προβλέψεις της αγοράς υπολείπονται κατά πολύ της πραγματικής κλίμακας επενδύσεων που πιθανότατα θα απαιτηθεί τα επόμενα χρόνια.

Η Barclays βασίστηκε σε οικονομικά στοιχεία και δημόσιες γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με τις εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης OpenAI και Anthropic για να υπολογίσει πόσα χρήματα θα χρειαστούν οι hyperscalers για αγορά chips και υπολογιστικής υποδομής. Αντί να χρησιμοποιήσει μοντέλα που βασίζονται στη χρήση tokens ή στον αριθμό των ερωτημάτων προς τα μοντέλα AI, η τράπεζα προσπάθησε να εκτιμήσει άμεσα τη ζήτηση για επεξεργαστική ισχύ.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο επενδυτικός κύκλος των κεφαλαιουχικών δαπανών (capex) θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι το 2028 και μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι προβλέπει η αγορά. Οι αναλυτές, με επικεφαλής τον Tom O’Malley, εκτιμούν ότι οι δαπάνες των hyperscalers το 2027 και το 2028 θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τις σημερινές προβλέψεις της Wall Street κατά περισσότερα από 225 δισεκατομμύρια δολάρια.

Αυτό θα αποτελούσε ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για τις εταιρείες παραγωγής ημιαγωγών που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη, όπως η Nvidia. Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η αγορά φαίνεται να τιμολογεί σήμερα τη Nvidia σαν οι επενδύσεις σε AI υποδομές να κορυφώνονται το 2027. Ωστόσο, σύμφωνα με το μοντέλο της Barclays, οι δαπάνες πιθανότατα θα συνεχίσουν να αυξάνονται μέχρι το 2028.

Η ανάλυση υποδεικνύει επίσης ότι η κορύφωση των δαπανών θα συνδεθεί με τη στιγμή που τα εργαστήρια AI θα φτάσουν σε ένα επίπεδο «αναδρομικής αυτοβελτίωσης», όπου τα ίδια τα μοντέλα θα μπορούν να βελτιώνουν τις μεθόδους ανάπτυξής τους, αυξάνοντας την αποδοτικότητα των επενδύσεων.

Η Barclays εκτιμά ότι τα λειτουργικά έξοδα για την εκπαίδευση μοντέλων AI θα κορυφωθούν το 2029, πράγμα που σημαίνει ότι οι μεγαλύτερες επενδύσεις σε υποδομές θα γίνουν περίπου ένα χρόνο νωρίτερα.

Τέλος, η τράπεζα σημειώνει ότι η σημερινή ζήτηση για υπολογιστική ισχύ προέρχεται κυρίως από την OpenAI και την Anthropic, οι οποίες πιθανότατα αντιπροσωπεύουν περίπου τα δύο τρίτα της συνολικής ζήτησης. Ωστόσο, άλλα εργαστήρια και AI πλατφόρμες, όπως το Gemini και το Grok, καθώς και κρατικές πρωτοβουλίες για «κυρίαρχη» Τεχνητή Νοημοσύνη, αναμένεται να αυξήσουν σταδιακά το μερίδιό τους, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη μελλοντική ζήτηση για υποδομές AI.