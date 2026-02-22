Barclays: Η «φυσική» Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να γίνει μια βιομηχανία τρισ. δολαρίων έως το 2035

Η Barclays δήλωσε ότι οι εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη, τη ρομποτική και την τεχνολογία μπαταριών ωθούν τη «φυσική Τεχνητή Νοημοσύνη» σε ένα σημείο καμπής, με τον τομέα να μπορεί να εξελιχθεί σε μια αγορά αξίας 500 δισεκατομμυρίων έως 1,4 τρισ. δολαρίων έως το 2035, όπως αναφέρει το Investing.

Η εν λόγω τράπεζα ορίζει τη «φυσική» Τεχνητή Νοημοσύνη ως έξυπνα συστήματα ενσωματωμένα σε μηχανές, που μπορούν να αντιλαμβάνονται, να αποφασίζουν και να ενεργούν στον πραγματικό κόσμο, σηματοδοτώντας μια μετατόπιση από εργαλεία που βασίζονται σε λογισμικό προς την αυτοματοποιημένη φυσική εργασία.

Η Barclays ανέφερε ότι η αγορά θα μπορούσε να φτάσει περίπου τα 900 δισ. δολάρια σε ένα βασικό σενάριο, με τα αυτόνομα οχήματα να αναμένεται να οδηγήσουν σχεδόν το ήμισυ της ανάπτυξης, συνεισφέροντας έως και 550 δισ. δολάρια έως το 2035.

Η τράπεζα υπογραμμίζει ότι η επενδυτική υπόθεση βασίζεται στην πρόοδο σε τέσσερις πυλώνες: «εγκέφαλοι» υπολογιστών, μηχανική «δύναμη», πρόοδοι στις μπαταρίες και μια ομάδα εταιρειών που υποστηρίζουν το ευρύτερο οικοσύστημα.

Η ανάπτυξη αναμένεται να ξεκινήσει με αυτόνομα οχήματα και drones, ακολουθούμενη από αυτοματισμό εργοστασίων και, αργότερα, ανθρωποειδή ρομπότ γενικής χρήσης.

Η τράπεζα χαρτογραφεί σχεδόν 200 εισηγμένες εταιρείες σε ολόκληρη την παγκόσμια αλυσίδα αξίας, από προμηθευτές εξαρτημάτων έως κατασκευαστές και παρόχους λογισμικού.

Η Barclays σημειώνει ότι η «φυσική» Τεχνητή Νοημοσύνη διευρύνει τις ευκαιρίες πέρα από τις εταιρείες τεχνολογίας, ώστε να περιλαμβάνει αυτοκινητοβιομηχανίες, βιομηχανικούς ομίλους και φορείς εκμετάλλευσης logistics, υποστηρίζοντας παράλληλα τη ζήτηση για ημιαγωγούς και υποδομές cloud.

Η Κίνα ηγείται επί του παρόντος στην υιοθέτηση. Η τράπεζα εκτιμά ότι η χώρα αντιπροσώπευε περισσότερο από το 85% των περίπου 15.000 νέων εγκαταστάσεων ανθρωποειδών ρομπότ το 2025 και εγκατέστησε περίπου το 55% των παγκόσμιων μονάδων βιομηχανικών ρομπότ το 2024, πολύ μπροστά από τις ΗΠΑ. Η Barclays αναμένει ότι μεγάλο μέρος της ανάπτυξης και της εφαρμογής θα επικεντρωθεί στην Κίνα και τις ΗΠΑ.

Η ανάπτυξη αναμένεται να διαφοροποιηθεί μεταξύ των τμημάτων. Τα αυτόνομα οχήματα θεωρούνται τα πιο ώριμα, υποστηριζόμενα από τις υπάρχουσες αλυσίδες εφοδιασμού αυτοκινήτων και τα μεγάλα σύνολα δεδομένων οδήγησης. Ο βιομηχανικός αυτοματισμός και τα drones αναμένεται να ακολουθήσουν.

Η κλιμάκωση των ανθρωποειδών ρομπότ ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο, λόγω περιορισμένων δεδομένων εκπαίδευσης, προκλήσεων στην ενσωμάτωση υλικού και περιορισμών στην μπαταρία.

Η Barclays καταλήγει ότι η «φυσική» Τεχνητή Νοημοσύνη αντιπροσωπεύει μια μετατόπιση από τη χρήση της ΑΙ για ψηφιακές εργασίες στην ανάπτυξή της για εκτέλεση σε εργοστάσια, μεταφορές και logistics, απελευθερώνοντας ενδεχομένως κέρδη παραγωγικότητας σε ολόκληρη την πραγματική οικονομία.