Bankwest: Η αρχαιότερη τράπεζα της Αυστραλίας γίνεται 100% ψηφιακή

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός (digital transformation) αποτελεί το Α και το Ω της στρατηγικής των τραπεζών σήμερα. Η εποχή του «χαρτιού», δηλαδή των εντύπων και των έγχαρτων παραστατικών των συναλλαγών, σύντομα θα αποτελεί παρελθόν. Τραπεζικές εργασίες που απαιτούσαν εκατοντάδες ανθρωποωρών, υποκαθίστανται από ψηφιακές διαδικασίες που προσφέρουν ταχύτητα και αξιοπιστία. Οι εφαρμογές ΑΙ έχουν εισχωρήσει βαθιά ακόμα και στον ευαίσθητο τομέα της διαχείρισης κεφαλαίων, των χρηματιστηριακών συναλλαγών και του υπολογισμού του επενδυτικού ρίσκου.

Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις παραδοσιακές τράπεζες, στις ψηφιακές τράπεζες (neobanks), στις fintechs και στις εταιρείες πληρωμών (payments) ολοένα και αυξάνεται αφού οι νέες γενιές πελατών είναι απόλυτα εξοικειωμένες με τις αντίστοιχες εφαρμογές στα κινητά τηλέφωνα και στις ψηφιακές συναλλαγές διάρκειας λίγων δευτερολέπτων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο των μετασχηματισμών, η αρχαιότερη τράπεζα της Αυστραλίας αποφάσισε να γίνει 100% ψηφιακή.

Η Bankwest είναι μια παραδοσιακή αυστραλιανή τράπεζα με έδρα το Περθ της Δυτικής Αυστραλίας. Ιδρύθηκε το 1895 ως μια κρατική τράπεζα εστιασμένη στην αγροτική ανάπτυξη με το όνομα «Agricultural Bank of Western Australia» από την Κυβέρνηση της Δυτικής Αυστραλίας. To 1944 είχε στρέψει το ενδιαφέρον της στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών καθώς και στη χρηματοδότηση της βιομηχανίας και μετονομάστηκε σε «Rural and Industries Bank». Το 1994 απέκτησε τη σημερινή της ονομασία «Bankwest» και ακολούθως ιδιωτικοποιήθηκε.

Σήμερα η Bankwest είναι η 6η μεγαλύτερη τράπεζα της Αυστραλίας με ενεργητικό A$45,3 δισ. και ανήκει κατά 100% στη Commonwealth Bank of Australia (CBA) που είναι η 2η μεγαλύτερη τράπεζα της Αυστραλίας με ενεργητικό Α$320,9 δισ.

Όταν λοιπόν η αρχαιότερη και πιο παραδοσιακή τράπεζα της Αυστραλίας αποφασίζει και ανακοινώνει ότι μέχρι το τέλος του 2024, θα κλείσει τα 45 τα υποκαταστήματα της και τα υπόλοιπα 15 θα τα μεταβιβάσει στη μητρική CBA, είναι επόμενο να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας επενδυτικής κοινότητας. Το μότο της τράπεζας είναι «Βankwest goes Digital», υποδηλώνοντας πως η Bankwest μετατρέπεται σε μια 100% ψηφιακή τράπεζα.

Η διοίκηση της τράπεζας έκρινε ότι το κόστος εξυπηρέτησης των 550 χιλιάδων πελατών της, μέσω φυσικών υποκαταστημάτων έγινε ασύμφορη. Αφού κάθε υποκατάστημα εξυπηρετούσε από 15 έως 30 τραπεζικούς πελάτες ημερησίως. Ακόμα και η χρήση των ΑΤΜ της τράπεζας έχει υποχωρήσει κατά 60% κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαπενταετίας. Τέλος, οι «Big Four banks», δηλαδή η National Australia Bank (ΝΑΒ), η Commonwealth Bank of Australia (CBA), η Australia and New Zealand Banking Group Limited (ΑΝΖ) και η Westpac Banking Corporation βρίσκονται σε συζητήσεις για τον εάν θα πρέπει να υιοθετήσουν ένα cashless τραπεζικό μοντέλο ή όχι.

Όπως μάλιστα διαφημίζει, το σύνολο των τραπεζικών υπηρεσιών θα μεταφερθεί σε ένα App στο κινητό τηλέφωνο των πελατών της.

Η Bankwest εκτιμά ότι δεν θα έχει απώλειες από την πλευρά των πελατών της, με δεδομένο ότι το 97% των συναλλαγών της, ολοκληρώνονται ήδη σήμερα πάνω σε μια ψηφιακή βάση. Μόλις το 2% των πελατών της τράπεζας επισκέπτονται σε σταθερή βάση τα υποκαταστήματα της. Παράλληλα σχεδιάζει να διεκδικήσει διεύρυνση της πελατειακής της βάσης μέσω αποκλειστικών προσφορών, εκπτώσεων και προσφορών σε αθλητικούς χώρους, σε αλυσίδες εστίασης και λιανικού εμπορίου, κάτι που είχε ξεκινήσει πρώτη η ισπανική Caixa Bank όπως είχαμε αναλύσει εδώ, το 2018.

Η Bankwest θα διεκδικήσει ένα ακόμα μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς, αφού λόγω της ψηφιακής μορφής της θα κατορθώσει να μειώσει τα έξοδα λειτουργίας της, προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο τραπεζικούς λογαριασμούς με μηδενικό κόστος διατήρησης καθώς και τραπεζικές συναλλαγές, πληρωμές και μεταφορές κεφαλαίων, με μηδενικό κόστος (fee-free) τόσο στην Αυστραλία όσο και στο εξωτερικό.

Η μετατροπή της Bankwest σε 100% ψηφιακή τράπεζα, αποτελεί ένα στρατηγικό βήμα της μητρική τράπεζα Commonwealth Bank of Australia (CBA), που με αυτόν τον τρόπο απευθύνεται σε ένα νέο πελατολόγιο που έχει συνηθίσει να εξυπηρετείται από neobanks, από fintechs και από payment companies που έχουν δυο βασικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο και βασικότερο είναι το μηδενικό κόστος των τραπεζικών συναλλαγών και πληρωμών και το δεύτερο είναι νεανική πελατειακή βάση, που καταλαμβάνει το χώρο του πιο δυναμικού τιμήματος της πραγματικής οικονομίας.