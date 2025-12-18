Αυστραλία: Η γαλλική Alstom πήρε σιδηροδρομικό έργο αξίας 1 δισ. ευρώ

Η γαλλική εταιρεία σιδηροδρομικού υλικού Alstom κέρδισε συμβόλαιο αξίας 1 δισεκατομμυρίων ευρώ για το Suburban Rail Loop της Αυστραλίας, ως μέλος της TransitLinX Alliance.

Το project αφορά το ανατολικό τμήμα του σιδηροδρομικού δακτυλίου των προαστίων της Μελβούρνης, με στόλο αυτοματοποιημένων τρένων Metropolis, με το συνολικό κόστος να ανέρχεται στα 3,78 δισ. ευρώ.

Το συμβόλαιο ανατέθηκε την Πέμπτη από την Suburban Rail Loop Authority της Μελβούρνης σε κοινοπραξία η οποία περιλαμβάνει τις Alstom, John Holland, KBR, WSP και RATP Dev, σύμφωνα με την εταιρεία.

Το μερίδιο της Alstom στη σύμβαση ανέρχεται σε 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Η εταιρεία θα προμηθεύσει τροχαίο υλικό, ψηφιακή υποδομή, υπηρεσίες σηματοδότησης και συντήρησης, ενώ θα διαχειρίζεται και τη συνολική ενσωμάτωση του συστήματος.

Το εργοστάσιο της γαλλικής εταιρείας κατασκευής τρένων στο Νταντεντόνγκ της Αυστραλίας θα συναρμολογήσει και θα προμηθεύσει 13 αυτοματοποιημένα τρένα μετρό Metropolis για το έργο.