Αραβικά Εμιράτα: Καμία αλλαγή στην συμφωνία του ΟΠΕΚ για το πετρέλαιο

Ο υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δήλωσε σήμερα ότι το κράτος του Κόλπου αρνήθηκε ότι συμμετέχει σε οποιαδήποτε συζήτηση με άλλα μέλη του ΟΠΕΚ+ για την αλλαγή της τελευταίας συμφωνίας τους, προσθέτοντας ότι ισχύει μέχρι το τέλος του 2023.

«Παραμένουμε προσηλωμένοι στον στόχο του ΟΠΕΚ+ να εξισορροπήσει την αγορά πετρελαίου και θα υποστηρίξουμε οποιαδήποτε απόφαση για την επίτευξη αυτού του στόχου», ανέφερε ο Σουχάιλ Μοχάμεντ Αλ Μαζρουέι σε ανάρτησή του στο Twitter.

United Arab Emirates denied that it is engaging in any discussion with other OPEC+ members to change the last agreement which is valid until the end of 2023.



We remain committed to OPEC+ aim to balance the oil market and will support any decision to acheive that goal