Αμερικανικές τράπεζες: Προσδοκίες για αυξημένα κέρδη το τέταρτο τρίμηνο

Η περίοδος αποτελεσμάτων τέταρτου τριμήνου είναι προ των πυλών και η Wall Street αναμένει τις μεγάλες αμερικανικές τράπεζες να ανακοινώσουν αυξημένα κέρδη στο φίνις του 2025, ενισχυμένα από την έκρηξη εσόδων στην επενδυτική τραπεζική καθώς τα deals επιταχύνθηκαν.

Τον χορό των αποτελεσμάτων τέταρτου τριμήνου θα ανοίξει η JPMorgan, η μεγαλύτερη αμερικανική τράπεζα, στις 13 Ιανουαρίου. Θα ακολουθήσουν οι Citigroup, Bank of America και Wells Fargo μια ημέρα αργότερα με τις Goldman Sachs και Morgan Stanley να ανακοινώνουν στις 15 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με αναλυτές επενδυτικών οίκων, τα κέρδη των τραπεζών θα είναι ενισχυμένα λόγω της άνθησης των εξαγορών και συγχωνεύσεων, μιας τέλειας συνταγής για αυξημένες προμήθειες στις υπηρεσίες του investment banking.

Σύμφωνα με στοιχεία της Dealogic, τα έσοδα επενδυτικής τραπεζικής σημείωσαν αύξηση 15% σε ετήσια βάση στο τελευταίο τρίμηνο του 2025 στα $103 δισ., το δεύτερο υψηλότερο ποσό από το 2021.

Ο όγκος των εξαγορών και συγχωνεύσεων απογειώθηκε στα $5,1 τρισ. πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 42% από το 2024. Σε αυτό συνέβαλαν τα megadeals παγκοσμίως με τη Goldman Sachs να έρχεται πρώτη στην κατάταξη.

Πέρα από το investment banking, οι αναλυτές εκτιμούν ότι τα κέρδη των τραπεζών ενισχύθηκαν και από την ευρύτερη αύξηση των δανειοδοτήσεων και τη διεύρυνση του καθαρού περιθωρίου τόκων.

Τι προβλέπουν οι αναλυτές για τα τραπεζικά μεγαθήρια συγκεκριμένα:

JPMORGAN

Προβλέπεται αύξηση άνω του 3% στα κέρδη ανά μετοχή το τέταρτο τρίμηνο σε ετήσια βάση χάρη στις δυνατές επιδόσεις επενδυτικής τραπεζικής.

BANK OF AMERICA

Προβλέπεται αύξηση σχεδόν 17% στα κέρδη ανά μετοχή χάρη στο υψηλότερο καθαρό περιθώριο τόκων. Ο CEO της τράπεζας αναμένει τα έσοδα κεφαλαιαγοράς να σημειώσουν αύξηση λίγο κάτω από 10%, σύμφωνα με δηλώσεις του τον προηγούμενο μήνα.

CITIGROUP

Oι αναλυτές περιμένουν τα κέρδη ανά μετοχή να σημειώσουν αύξηση 32%, ενισχυμένα από τις δραστηριότητες κεφαλαιαγοράς και από τις υπηρεσίες του investment banking.

WELLS FARGO

Αναμένεται αύξηση 17,5% στα κέρδη ανά μετοχή το τέταρτο τρίμηνο χάρη στο υψηλότερο καθαρό περιθώριο τόκων και στα δυνατά έσοδα επενδυτικής τραπεζικής.

GOLDMAN SACHS

Προβλέπεται μείωση 4,9% στα κέρδη ανά μετοχή καθώς η κερδοφορία της εκτοξεύτηκε σε υψηλό τριετίας στο τέταρτο τρίμηνο του 2024. Τα έσοδα επενδυτικής τραπεζικής θα είναι ενισχυμένα αλλά η τράπεζα μάλλον δεν κατάφερε να διατηρήσει τα κέρδη που πέτυχε το 2024 από τις μετοχικές επενδύσεις στο βραχίονα του asset management.

MORGAN STANLEY

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι τα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν πάνω από 8% το τελευταίο τρίμηνο του 2025, ενισχυμένα από τα έσοδα επενδυτικής τραπεζικής.

Στον τομέα διαχείρισης πλούτου, που είναι βασική επιχειρηματική δραστηριότητα για την Morgan Stanley, αναμένεται άλλο ένα τρίμηνο διψήφιου ρυθμού αύξησης.