Με σημαντικά ενισχυμένο το διπλωματικό του οπλοστάσιο προσέρχεται ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η ιστορική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ αφαίρεσε από τον Αμερικανό ηγέτη την ικανότητα να επιβάλει αστραπιαίους δασμούς.

Λίγες εβδομάδες πριν την προγραμματισμένη επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο στις 31 Μαρτίου —την πρώτη μετά το 2017— η ακύρωση των «εκτάκτων δασμών» ανατρέπει τη στρατηγική της Ουάσιγκτον. Η δικαστική απόφαση διέγραψε τους πρόσθετους δασμούς της δεύτερης θητείας Τραμπ, αφήνοντας την Κίνα αντιμέτωπη μόνο με τον γενικό συντελεστή 15% που ισχύει για τους συμμάχους των ΗΠΑ, ο οποίος μάλιστα έχει ημερομηνία λήξης 150 ημερών.

Οι ΗΠΑ έχασαν το «μαστίγιο»

Η εξέλιξη αυτή στερεί από τον Τραμπ ένα κρίσιμο εργαλείο πίεσης για την αγορά αμερικανικών προϊόντων, όπως τα αεροσκάφη της Boeing και η σόγια.

Σύμφωνα με τον Wu Xinbo του Πανεπιστημίου Fudan, η λεγόμενη «κάρτα της σόγιας» επιστρέφει πλέον στα χέρια της Κίνας.

Χωρίς την απειλή δασμών που πέρυσι άγγιξαν το 145%, ο Λευκός Οίκος δυσκολεύεται να απαντήσει και σε ενδεχόμενες απαιτήσεις του Πεκίνου για τον έλεγχο των σπάνιων γαιών, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την αμερικανική βιομηχανία.

Η ατζέντα του Πεκίνου

Η κινεζική πλευρά αναμένεται να πιέσει για πρόσβαση σε προηγμένους ημιαγωγούς, άρση των περιορισμών σε κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας και μείωση της αμερικανικής στήριξης προς την Ταϊβάν.

Παρά την τακτική νίκη, το Πεκίνο τηρεί συγκρατημένη στάση και οι Κινέζοι αξιωματούχοι προτιμούν να διατηρήσουν χαμηλούς τόνους για να διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή της Συνόδου του Απριλίου.

Η «επόμενη μέρα» των αγορών

Παρότι ο Τραμπ μπορεί ακόμη να καταφύγει σε άλλες νομικές οδούς (όπως το Άρθρο 301), αυτές απαιτούν χρονοβόρες έρευνες μηνών.

Στο μεσοδιάστημα, Κινέζοι εξαγωγείς σπεύδουν να επιταχύνουν τις αποστολές εμπορευμάτων προς τις ΗΠΑ, εκμεταλλευόμενοι το προσωρινό «παράθυρο» χαμηλών δασμών.

Αν και η απόφαση δεν ανατρέπει πλήρως τη δομική ένταση στις σχέσεις των δύο υπερδυνάμεων, υπενθυμίζει με σαφήνεια ότι η εκτελεστική εξουσία δεν είναι υπεράνω του νόμου, δίνοντας στον Σι Τζινπίνγκ τον χρόνο και τον χώρο που χρειαζόταν για να επαναδιαπραγματευτεί από θέση ισχύος.