Ο δισεκατομμυριούχος διαχειριστής hedge fund, Μπιλ Άκμαν δήλωσε ότι η Κίνα θα πρέπει να συνάψει γρήγορα μια εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, καθώς δεν μπορεί να κερδίσει έναν παρατεταμένο εμπορικό πόλεμο που θα προκαλέσει σοβαρή ζημιά στην οικονομία της.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Άκμαν σημείωσε ότι «το Πεκίνο έχει ισχυρό κίνητρο για να συνάψει μια εμπορική συμφωνία το συντομότερο δυνατό», διότι όσο περισσότερο παραμένουν οι υψηλοί δασμοί, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα οι εταιρείες να χάσουν την πίστη τους στην Κίνα ως αγορά από την οποία μπορούν να προμηθεύονται ή να παράγουν αγαθά με οικονομικά βιώσιμους όρους.

Some have suggested that because China takes a very long-term view, China can ‘win’ a trade war with the U.S. which, according to the conventional view, is a much shorter-term player than China.



The problem with this assessment is that the longer the tariffs persist, the more… https://t.co/pDqMUhddSi