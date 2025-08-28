Το αίνιγμα της εκτόξευσης της μετοχής Palantir

Με την μετοχή της Palantir είχαμε ασχοληθεί και το 2021, στο άρθρο: «Τι συμβαίνει με την μετοχή της Palantir Technologies και τι δείχνουν οι κινήσεις των μετόχων», καθώς και το 2023 στο άρθρο: «Γιατί η Palantir δείχνει την πόρτα εξόδου στους εργαζομένους της».

Ο πυρήνας και των δυο άρθρων ήταν η χαμηλή τιμή της μετοχής, η οποία το 2021 ήταν στα $20 και το 2023 στα $7, παρά την διαρκή άνοδο των μεγεθών της και τις πρωτοποριακές της υπηρεσίες.

Μάλιστα στο άρθρο του 2023 είχαμε αναφέρει στον επίλογο ότι «η Palantir παρ’ όλο που ενισχύει διαρκώς το χαρτοφυλάκιο των συνεργασιών της και συστήνεται σαν η απόλυτη μετοχή για τους επενδυτές που αναζητούν «πραγματικές αξίες» γνωστούς και σαν Value Investors, διαπραγματεύεται σήμερα κοντά στις ιστορικά χαμηλότερες τιμές της, από την είσοδο της στη Wall Street, το 2020. Βρίσκεται στο $7,02, από τα υψηλά των $35 του 2021 και τα χαμηλά των $5,92 του Δεκεμβρίου του 2022.»

Το όνομα της εταιρείας παραπέμπει στο Palantir, που ήταν μια κρυστάλλινη μαγική πέτρα, η οποία προσέφερε τη δυνατότητα επικοινωνίας με μακρινούς τόπους και άλλες χρονικές στιγμές, στο μυθιστόρημα – τριλογία του Τζ.Ρ.Ρ.Τόλκιν: «ο Άρχοντας των Δακτυλιδιών».

Η εικόνα που είχαν οι απλοί πολίτες αλλά και οι επενδυτές σχετικά με τις δραστηριότητες της Palantir, ήταν ιδιαίτερα αρνητική. Η συνεργασία της από την πρώτη στιγμή με την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων, με το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ και τις Ισραηλινές Στρατιωτικές Δυνάμεις, έδιναν την εντύπωση δυστοπικών παρακολουθήσεων και παρεμβάσεων με βάση τα δεδομένα και τις πληροφορίες που συγκέντρωνε.

Κάποιοι κατηγορούν την Palantir ότι αγοράζει πληροφορίες από ιδιωτικές εταιρείες και τις μεταπωλεί στην κυβέρνηση. Άλλοι ότι σαρώνει συνεχώς το διαδίκτυο για να «εξορύσσει» μοναδικές προσωπικές πληροφορίες που μπορεί να συλλέξει, να επεξεργαστεί και να εκμεταλλευτεί εμπορικά. Άλλοι πάλι πιστεύουν ότι η Palantir διατηρεί μια τεράστια, κεντρική βάση δεδομένων με πληροφορίες που συλλέγονται από όλους τους πελάτες της.

Η αλήθεια είναι ότι τα προϊόντα της Palantir είναι περίπλοκα και είναι λογικό να γίνονται παρανοήσεις, ειδικά σε μια εποχή που οι συνομωσίες και τα ευφάνταστα σενάρια έχουν την τιμητική τους ακόμα και ανάμεσα στους επενδυτές. Οι οποίοι θεωρητικά είναι «πιο λογικοί», καθώς η δουλειά τους είναι να αποκομίζουν κέρδη μελετώντας τα ψυχρά οικονομικά μεγέθη. Είναι λοιπόν η Palantir μια εταιρεία «τεχνολογικό επίτευγμα» ή μια εταιρεία «επικίνδυνο όπλο»;

Στον σύγχρονο κόσμο, όπου τα δεδομένα κυριαρχούν, η Palantir Technologies αναδεικνύεται σε έναν από τους πιο αινιγματικούς και αμφιλεγόμενους παίκτες της τεχνολογικής σκηνής. Κάτω από το πέπλο της τεχνολογικής και ψηφιακής ορολογίας και του μάρκετινγκ των υπηρεσιών της, η εταιρεία πουλάει εργαλεία που επιτρέπουν σε επιχειρήσεις, σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, αλλά και σε κυβερνητικές υπηρεσίες να ταξινομούν και να αξιοποιούν δεδομένα. Όμως, τι είναι αυτό που κάνει την Palantir να ξεχωρίζει ανάμεσα στους υπόλοιπους ψηφιακούς τεχνολογικούς κολοσσούς;

Η Palantir δεν εμπορεύεται δεδομένα, δεν «εξορύσσει δεδομένα» από το διαδίκτυο, ούτε διαχειρίζεται μια τεράστια κεντρική βάση δεδομένων όπως πιστεύει το ευρύ κοινό. Αντιθέτως, προσφέρει λογισμικό που λειτουργεί ως «τεχνολογικό επίθεμα», επιτρέποντας σε οργανισμούς να ενσωματώνουν και να αναλύουν δεδομένα. Χωρίς ωστόσο να απαιτείται να αναμορφώνουν τα υπάρχοντα, συχνά απαρχαιωμένα, συστήματά τους και τις υπόλοιπες ψηφιακές υποδομές τους.

Αυτό καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικές τις υπηρεσίες της εταιρείας για τις κυβερνητικές υπηρεσίες. Οι οποίες συχνά λειτουργούν με έναν συνδυασμό πρωτοποριακού λογισμικού και παλαιών γλωσσών προγραμματισμού, που χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1960, όπως είναι η COBOL (Common Business-Oriented Language), η Fortran (Formula Translation), η ALGOL (Algorithmic Language), η LISP (List Processing), η PL/I (Programming Language One) και οι Assembly Languages που χρησιμοποιούσαν τα mainframes της IBM.

Δηλαδή η Palantir, διορθώνει κάποιες πληγές των εταιρειών - πελατών της, μη επεμβαίνοντας όμως στη «καρδιά» του συστήματος της εταιρείας, αλλά λειτουργώντας σαν «επίδεσμος» ή σαν επιδερμική θεραπεία.

Η άνοδος της Palantir συνέπεσε με την έκρηξη των «Big Data» (Μεγάλων Δεδομένων) κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2010. Τότε, η τεχνολογική κοινότητα πλημμύρισε από νεοφυείς επιχειρήσεις που υπόσχονταν να διαταράξουν την αγορά αξιοποιώντας πληροφορίες από smartphones και συνδεδεμένους αισθητήρες, από ψηφιακά κοινωνικά μέσα και κλασσικά μοντέλα επικοινωνίας. Οι παραδοσιακές εταιρείες, χωρίς εξελιγμένες τεχνολογικές υποδομές, βρέθηκαν υπό πίεση ώστε να εκσυγχρονιστούν για να μην φαίνονται ξεπερασμένες απέναντι στους πελάτες τους. Όμως, η αναβάθμιση παλαιών συστημάτων υπολογιστών δεν είναι ούτε εύκολη, ούτε φθηνή υπόθεση. Με αποτέλεσμα η Palantir να μπαίνει στο παιχνίδι, προσφέροντας μια λύση που μπορεί να ενσωματωθεί στα υπάρχοντα συστήματα, εξοικονομώντας χρόνο και πόρους.

Το λογισμικό της Palantir, με τις δύο κύριες πλατφόρμες του, Foundry και Gotham, έχει σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί διαφορετικές ανάγκες. Το Foundry βοηθά επιχειρήσεις να διαχειρίζονται τα αποθέματα τους, να παρακολουθούν τις γραμμές παραγωγής και να ελέγχουν την πορεία των παραγγελιών τους. Το Gotham, από την άλλη, είναι ένα ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για την επιβολή του νόμου από τις κυβερνητικές υπηρεσίες. Καθώς διαθέτει την ικανότητα να συνδέει πρόσωπα, μέρη και γεγονότα με βάση δεδομένα, όπως εκθέσεις εγκλημάτων, αρχεία κρατήσεων και φυλακίσεων, ή πληροφορίες από κοινωνικά δίκτυα, όπως φωτογραφικό και ηχητικό υλικό.

Το Gotham είναι ένα εργαλείο που μπορεί, μέσα σε λίγα λεπτά, να χαρτογραφήσει το προφίλ αλλά και το δίκτυο επαφών ενός ατόμου ή να δημιουργήσει μια λεπτομερή αναφορά πληροφοριών, συγκεντρώνοντας δεδομένα όπως το χρώμα των ματιών από μια άδεια οδήγησης ή την πινακίδα κυκλοφορίας ενός αυτοκινήτου από μια κλήση τροχαίας. Επιπλέον, η εταιρεία προσφέρει το Apollo, έναν πίνακα ελέγχου για αυτόματες ενημερώσεις λογισμικού, και την Artificial Intelligence Platform, που ενισχύει τις δυνατότητες του Foundry και του Gotham με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Αυτό που διακρίνει το λογισμικό της Palantir και το καθιστά μοναδικό και ξεχωριστό, είναι η φιλικότητά προς τον χρήστη. Διότι δεν απαιτεί εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις, επιτρέποντας σε μη τεχνικούς χρήστες να εξάγουν και να επεξεργάζονται πληροφορίες, χωρίς να αναγκάζονται να γράψουν ούτε μια γραμμή προγραμματιστικού κώδικα.

Οι κατήγοροι της Palantir, υποστηρίζουν ότι η ικανότητα της εταιρείας να συνδέει τεράστιες ποσότητες δεδομένων θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από αυταρχικά καθεστώτα για να στοχοποιούνται μετανάστες ή αντιφρονούντες αφού το λογισμικό κατευθύνεται από την ανθρώπινη βούληση. Ωστόσο, στην πραγματικότητα, η δύναμη της Palantir έγκειται στην ικανότητά της να ενισχύει τις ανθρώπινες προθέσεις.

Είτε αυτές είναι κοινωνικά θετικές, όπως η διανομή εμβολίων σε ευάλωτες περιοχές, είτε κοινωνικά αρνητικές ή αμφιλεγόμενες, όπως η υποστήριξη αεροπορικών επιδρομών ή απελάσεων. Το λογισμικό της λειτουργεί ως ένας «ενισχυτής» των αποφάσεων των εταιρειών, των κυβερνητικών οργανισμών και των στρατιωτικών υπηρεσιών. Καθιστώντας τες, πιο ακριβείς και πιο αποτελεσματικές στην επίτευξη του σκοπού τους.

Η μετοχή PLTR έχοντας αφήσει πίσω της, τις επενδυτικές και κοινωνικές προκαταλήψεις που λειτουργούσαν σαν βαρίδι, παρουσίασε άνοδο της τάξης του +390% μέσα στο τελευταίο δωδεκάμηνο και +1.487% μέσα στην τελευταία πενταετία, όπως βλέπουμε στο ακόλουθα γραφήματα.

Σήμερα μετά τις εκρηκτικές αποδόσεις της μετοχής της PLTR, οι μεγαλύτερες χρηματιστηριακές εταιρείες και οι ισχυρότεροι επενδυτικοί οίκοι, εκτιμούν ότι μέχρι το Q2 του 2026, η τιμή της PLTR σύμφωνα με το αισιόδοξο σενάριο θα φτάσει στα $200, σύμφωνα με το αρνητικό σενάριο στα $45 και σύμφωνα με το μεσαίο σενάριο στα $156,78, δηλαδή θα διατηρηθεί περίπου στα ίδια επίπεδα, όπως βλέπουμε στο ακόλουθο γράφημα.

Η Wedbush δίνει ως τιμή – στόχο τα $200, η HSBC τα $181, η Citi τα $177, η UBS και η Mizuho Securities τα $165, η Morgan Stanley τα $155, η Goldman Sachs τα $141 και η RBC Capital (Royal Bank of Canada) τα $45.