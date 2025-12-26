Το 2025 αποτέλεσε μια ισχυρή χρονιά για τις μετοχές, με σημαντικά κέρδη στους κυριότερους δείκτες, και οι επενδυτές φαίνεται να διατηρούν αυτή την αισιόδοξη διάθεση και για το 2026, σύμφωνα με το Bloomberg, το οποίο ωστόσο σημειώνει πως παρά τη θετική ατμόσφαιρα, η ανησυχία για την οικονομία παραμένει, κυρίως λόγω της πρόσφατης αποδυνάμωσης της αγοράς εργασίας στις ΗΠΑ και των περιορισμένων προσδοκιών για μειώσεις επιτοκίων, με μόλις δύο μειώσεις να έχουν τιμολογηθεί για το επόμενο έτος.

Ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τους επενδυτές είναι οι υψηλές αποτιμήσεις. Ο μακροπρόθεσμος δείκτης αποτίμησης του S&P 500, υποστηριζόμενος από την τεχνολογία, βρίσκεται πλέον σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ξεπερνώντας προηγούμενα ρεκόρ που προηγήθηκαν σημαντικών πτώσεων, όπως το 2000 πριν από την κατάρρευση των dotcom και τον Ιανουάριο του 2022, όταν η αγορά άρχισε να τιμολογεί την αύξηση των επιτοκίων.

Η συζήτηση για πιθανή φούσκα επικεντρώνεται στον τομέα της τεχνολογίας και ειδικά στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Οι hyperscalers έχουν αυξήσει τις κεφαλαιουχικές δαπάνες, κάτι που θα μπορούσε να επιβαρύνει τους ισολογισμούς τους, ενώ οι επενδυτές παρακολουθούν στενά ενδείξεις κινδύνου, όπως η απότομη πτώση της μετοχής της Oracle μετά από απογοητευτικά αποτελέσματα.

Η αισιοδοξία για τα κέρδη παραμένει υψηλή, με τις αγορές να αναμένουν διψήφια ανάπτυξη σε όλες τις περιοχές, κυρίως στις αναδυόμενες αγορές. Ωστόσο, οι προσδοκίες αυτές μπορεί να είναι υπερβολικά αισιόδοξες, δεδομένου ότι η Ασία πρέπει να επιτύχει τους αναπτυξιακούς στόχους της, η Ευρώπη να αξιοποιήσει τα μέτρα τόνωσης, και οι ΗΠΑ να στηριχθούν στη συνέχιση της επανάστασης της Τεχνητής Νοημοσύνης και στην ανθεκτικότητα της αγοράς εργασίας.

Η εναλλαγή μετοχών αποτελεί επίσης βασική τάση, καθώς οι επενδυτές μετακινούνται από τον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και των ημιαγωγών σε άλλους πιο ελκυστικούς κλάδους, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη. Αυτή η στρατηγική διευρύνει τη δυναμική της αγοράς και ενισχύει τη διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων.

Η εποχικότητα δείχνει ότι η διάθεση για ανάληψη κινδύνου στην αρχή του νέου έτους τείνει να είναι θετική για τις μετοχές, αν και οι πρώτοι μήνες, Ιανουάριος και Φεβρουάριος, δεν έχουν παραδοσιακά εξαιρετική απόδοση. Παράλληλα, η επιλογή μετοχών παραμένει κρίσιμη, καθώς η συγκέντρωση των αποδόσεων το 2025 δημιούργησε ευκαιρίες για ενεργητική διαχείριση και διαφοροποίηση.

Η τοποθέτηση των επενδυτών δείχνει υψηλή αυτοπεποίθηση, με τη συνδυασμένη έκθεση σε μετοχές και πρώτες ύλες να φτάνει σε επίπεδα που δεν είχαν παρατηρηθεί από τον Φεβρουάριο του 2022, ενώ τα επίπεδα ρευστότητας βρίσκονται στο ιστορικό χαμηλό του 3,3%. Οι αγορές αποτιμούν χαμηλό κίνδυνο ύφεσης, αλλά η μεγαλύτερη μικροοικονομική απειλή για τις αμερικανικές μετοχές παραμένει η επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης.