Η Warner Bros. Discovery έχει διπλασιαστεί σε λιγότερο από έναν μήνα λόγω φημολογίας για εξαγορά, με την KeyBanc να υποβαθμίζει τη μετοχή σε Sector Weight, καθώς η άνοδος αφήνει λίγα περιθώρια κέρδους για τους επενδυτές. Η τράπεζα εκτιμά επίσης 50% πιθανότητες να μην υπάρξει συμφωνία.

Η μετοχή υποχωρεί κατά 0,5%, στα 19,69 δολάρια, στις συναλλαγές της Παρασκευής.

«Η WBD έφτασε τον τιμολογιακό μας στόχο και, με τις αναφορές περί πιθανής εξαγοράς, θεωρούμε ότι η αποτίμηση της μετοχής έχει προχωρήσει πιο γρήγορα από τα θεμελιώδη μεγέθη», ανέφερε αναλυτής.

Η μετοχή εκτινάχθηκε από τα 12,54 δολάρια στις 11 Σεπτεμβρίου σε πάνω από 20 δολάρια, μετά από δημοσιεύματα για πιθανή προσφορά της Paramount Skydance. Πρόκειται για άνοδο 63%, σε σύγκριση με μόλις 1% του δείκτη S&P 500.

Οι αναφορές υποδηλώνουν ότι η Paramount Skydance θα μπορούσε να προσφέρει 22 έως 24 δολάρια ανά μετοχή. Ο επικεφαλής της Warner Bros. Discovery, Ντέιβιντ Ζάσλαβ, φέρεται να ζητά έως και 40 δολάρια, κάτι που η KeyBanc χαρακτηρίζει απίθανο χωρίς «πόλεμο προσφορών», όπως αναφέρει το Investing.

Η KeyBanc πλέον αποδίδει:

50% πιθανότητες να μην υπάρξει συμφωνία (επιστροφή της μετοχής στα προ-φημολογίας επίπεδα κοντά στα 12 δολάρια),

40% πιθανότητες εξαγοράς στα 25 δολάρια,

10% πιθανότητες συμφωνίας στα 40 δολάρια.

Συνολικά, τα σενάρια καταλήγουν σε μηδενική προσδοκώμενη απόδοση.

Η υποβάθμιση δεν σχετίζεται με τη λειτουργία της εταιρείας, καθώς οι μονάδες κινηματογράφου και streaming ξεπερνούν τους στόχους, ενώ η απώλεια των δικαιωμάτων του ΝΒΑ ελαφρύνει τα τηλεοπτικά δίκτυα.

«Εξακολουθούμε να βλέπουμε θετική την ιστορία βελτίωσης των θεμελιωδών μεγεθών, αλλά υπάρχει πιθανότητα πτώσης αν δεν προχωρήσει η συμφωνία, καθώς η προσαρμοσμένη στις πιθανότητες απόδοση από τα διάφορα σενάρια δείχνει χαμηλή».

Οι αναλυτές προβλέπουν μάλιστα ότι τα κέρδη θα αυξηθούν ταχύτερα από τις εκτιμήσεις έως το 2026. Όμως, με δείκτη αποτίμησης 8,3 φορές το εκτιμώμενο EBITDA του 2026 —έναντι τριετούς μέσου όρου 6,6— η μετοχή φαίνεται υπερτιμημένη.

Παρά τη βελτίωση των θεμελιωδών, η αγορά έχει κινηθεί πολύ πιο γρήγορα.

Εκτός κι αν υπάρξει πόλεμος προσφορών, η τρέχουσα αποτίμηση αφήνει ελάχιστα περιθώρια για λάθη, σύμφωνα με την KeyBanc.