Θησαυρός των Ρότσιλντ ξεπέρασε τα 62 εκατομ. δολάρια στον Christie's

Μια τεράστια συλλογή από έργα τέχνης, έπιπλα, πορσελάνες και κοσμήματα που βρισκόταν εδώ και καιρό στην ιδιωτική συλλογή της τραπεζικής δυναστείας των Ρότσιλντ, δημοπρατήθηκε για περισσότερα από 62,6 εκατομμύρια δολάρια στους Christie's της Νέας Υόρκης (11 έως 13 Οκτωβρίου). Το γεγονός ξεπέρασε κατά πολύ τις προβλέψεις των ανθρώπων του οίκου που εκτιμούσαν τον τζίρο στα 20 εκατ. δολάρια.

Τα προς πώληση αντικείμενα (περίπου 600) προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των συλλεκτών, όχι μόνο για την ποιότητα και τη σπανιότητά τους, αλλά και επειδή πολλά εξ αυτών παρέμειναν αθέατα για περισσότερα από 150 χρόνια. Τα περισσότερα αποκτήθηκαν τον 19ο αιώνα από τον βαρόνο Τζέιμς Μάγερ ντε Ρότσιλντ (James Mayer de Rothschild), τη σύζυγό του, Μπέτι, και τον γιο τους Αλφόνσο, κι από τότε παρέμεναν στη συλλογή των απογόνων τους.

