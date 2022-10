«Στο φως» η καινούργια δουλειά της Εριέττας Βορδώνη στου Ευριπίδη

Σήμερα βγάζει «στο φως» από το εργαστήρι της στην κεντρική γκαλερί «Ευριπίδης» την τελευταία φουρνιά έργων της η Εριέττα Βορδώνη. Πρόκειται για σειρά που η ζωγράφος δημιούργησε τα δύο τελευταία χρόνια και λειτουργεί όπως τα «φυλαχτά για όποιον τα έχει στον χώρο του και μπορεί να τα χαίρεται καθημερινά» επισημαίνει ο ιστορικός τέχνης Χριστόφορος Μαρίνος.

Με αναφορές στην επικούρεια φιλοσοφία, η Βορδώνη επιχειρεί να μεταφέρει το προσωπικό της ταξίδι στον θεατή, ζητώντας να μοιραστεί ένα νόημα ζωής. «Σκοπός μου, μέσα από τη δουλειά μου, είναι να εναρμονιστούμε όσο το δυνατόν περισσότερο με την αντιφατική, μετέωρη πραγματικότητά μας διατηρώντας τις ισορροπίες μας. Για εμένα η τέχνη είναι κάθαρση και γιατρειά, όπως ήταν εδώ και χιλιετηρίδες» εξηγεί και, στο πλάσιμο διαφορετικών υλικών, η Βορδώνη ευαγγελίζεται μια στάση ισορροπίας απέναντι στα πράγματα.

«Η ζωγραφική της προειδοποιεί και προστατεύει… είναι ανθρωπιστική με έντονη μεταφυσική διάθεση. Είναι μια ζωγραφική με οραματικό χαρακτήρα που βασίζεται στην ενσυναίσθηση και αποστρέφεται τον εγωκεντρισμό» πιστεύει ο έμπειρος επιμελητής και μας καλεί να σταθούμε μπροστά στο έργο της με αυτές τις σκέψεις: «Αν θέλαμε να αποδώσουμε συνοπτικά το βασικό γνώρισμα της ζωγραφικής της Εριέττας Βορδώνη, θα λέγαμε ότι είναι η αναζήτηση της αρμονίας σε έναν μονοδιάστατο κόσμο όπου κυριαρχούν η αμετρία, η εγωπάθεια και η απληστία. Το έργο της χαρακτηρίζεται από στοχαστική διάθεση, διαλογικότητα, (συγκρατημένο) ερωτισμό, τρυφερότητα και λυρισμό (σκέφτεται κανείς τον Marc Chagall). Για τη Βορδώνη το ιδεώδες της ομορφιάς δεν είναι μια αφηρημένη -και παρεξηγημένη στις μέρες μας- ιδέα· αντιθέτως, αποτελεί βασικό συστατικό της τέχνης και συμβάλλει στην κατανόησή της. Και είναι αυτό ακριβώς το ιδεώδες που διατρέχει τη ζωγραφική της Βορδώνη, μια ζωγραφική καμωμένη με ιδιαίτερη ευαισθησία, φροντίδα και αφοσίωση».

Η δουλειά της Βορδώνη έχει τιμηθεί στη Γαλλία με το παριζιάνικο βραβείο ζωγραφικής στο Montrouge (1997). Μαθήτρια του Μόραλη, συνέχισε σπουδές στην Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts στο Παρίσι, με σπουδαίους δασκάλους, τον Cremonini και τον Cesar. Έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 30 ατομικές, ενώ οι ομαδικές εκθέσεις της είναι πολυάριθμες. Ανήκει στους σύγχρονους Έλληνες καλλιτέχνες που με επιτυχία έβγαλε από τα σύνορα της εγχώριας εικαστικής σκηνής το έργο της, δείχνοντάς το σε μεγάλα μουσεία όπως το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Νίκαιας, του Bordeaux και του St. Etienne στη Γαλλία, στο Queens Museum, στο Νational Art Club της Νέας Υόρκης, στο Beren Museum of Art and Science, Paramus στο New Jersey, στο Εθνικό Μουσείο της Σεούλ. Έργα της ανήκουν στην Εθνική Πινακοθήκη και σε άλλες σημαντικές δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

