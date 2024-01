Στην Καλιφόρνια της νιότης

Μια επίσκεψη στην Καλιφόρνια ήταν αρκετή για να τον εντυπωσιάσει τόσο και να εγκατασταθεί για χρόνια. Σήμερα ο 86χρονος Ντέιβιντ Χόκνεϊ ζει στη γηραιά ήπειρο, σε μια ήσυχη εξοχική κατοικία στη Νορμανδία, αλλά η «βουτιά» που έκανε νέος στην αμερικανική ακτή, τον έφερε με κρότο στην κορυφή του σύγχρονου εικαστικού κόσμου. Παγκοσμίως γνωστός για τις ζωγραφικές πισίνες της Καλιφόρνιας (από τη σειρά με τίτλο «The Splash»), ο Βρετανός απολαμβάνει το βάθρο του πιο ακριβοπληρωμένου εν ζωή καλλιτέχνη (τίτλο που ανταλλάσσει τα τελευταία χρόνια με τον Τζεφ Κουνς).

O Ντέιβιντ Χόκνεϊ μπροστά στο έργο του «Splash»

Ο Ντέιβιντ ήταν το τέταρτο από τα πέντε παιδιά της Λάουρα και του Κένεθ Χόκνει (αντιρρησία συνείδησης στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο), με λαμπρές σπουδές στο Bradford και στο Royal College of Art του Λονδίνου. Έχοντας οπλιστεί με αυτοπεποίθηση από τον οικογενειακό περίγυρο, νωρίς είχε δηλώσει ανοιχτά την ομοφυλοφιλική του ταυτότητα και το γεγονός αυτό πέρασε με τόλμη στο έργο του. Μπορούμε άραγε να φανταστούμε τη γενναιότητα της απόφασης εκείνη την περίοδο; (σημειώστε ότι Αγγλία και Ουαλία αποποινικοποίησαν την ομοφυλοφιλία το 1967).

Ντέιβιντ Χόκνεϊ Πηγή: AP Photo/Frank Augstein

Στο κύμα της νιότης, σε ηλικία 26 χρόνων, ταξιδεύει στο Λος Άντζελες (1963) που του προσφέρει αφειδώς, όπως τουλάχιστον θα εξομολογηθεί στον βιογράφο του Κρίστοφερ Σάικς, τα τρία «s»: «SEA, SUN, SEX» (ήλιο, θάλασσα και σεξ). «Ήμουν σαν το παιδί μέσα στο μαγαζί με τα ζαχαρωτά. Οι παραλίες της Καλιφόρνιας ήταν σαν όνειρο» αποκαλύπτει κι αυτήν την αίσθηση μεταφέρει στο τελάρο με τα ζωηρά, πλακάτα χρώματα που χρησιμοποιεί για τα έργα της εποχής.

Από τη σειρά αυτή, ένας πίνακας που απεικονίζει το αγαπημένο μοτίβο της πισίνας και δεν έχει εμφανιστεί στο κοινό για περισσότερα από 40 χρόνια, οδηγείται σε δημοπρασία. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η πώληση του έργου πρόκειται να αγγίξει τα 20 εκατ. δολάρια.

Το έργο με τίτλο «Καλιφόρνια» παρουσιάστηκε τελευταία φορά το 1979 και σήμερα είναι το κορυφαίο έργο του Christie's στη λονδρέζικη πώληση με τίτλο «20th/21st Century: London Evening Sale» (7 Μαρτίου). «Πρόκειται για μία από τις πρώτες συνθέσεις (της περίφημης σειράς με πισίνες),» δήλωσε στο Reuters εκπρόσωπος του οίκου, ο οποίος ευελπιστεί σε νέο ρεκόρ πώλησης.

