Σπάνια έκδοση του «Χόμπιτ» δημοπρατήθηκε για 43.000 λίρες

Για 43.000 λίρες, περίπου 50.000 ευρώ, δημοπρατήθηκε από τον οίκο Auctioneum σπάνιο αντίτυπο της πρώτης έκδοσης του βιβλίου «Χόμπιτ» του Τζ.Ρ.Ρ. Τόλκιν. Επρόκειτο για ένα από τα συνολικά 1.500 αρχικά αντίτυπα του μυθιστορήματος φαντασίας, που εκδόθηκαν το 1937. Από αυτά, «μόνο μερικές εκατοντάδες πιστεύεται ότι έχουν απομείνει», σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Auctioneum, που εντόπισε το μυθιστόρημα σε μια βιβλιοθήκη σπιτιού στην παραθαλάσσια βρετανική πόλη Μπρίστολ, κατά τη διάρκεια εκκαθάρισης της οικίας.

Το βιβλίο αγοράστηκε από έναν Βρετανό συλλέκτη και, όπως αναφέρει ο Guardian, οι πλειοδότες από όλο τον κόσμο ανέβασαν την τιμή περισσότερο από τέσσερις φορές από ό,τι περίμενε ο οίκος δημοπρασιών.

That's an expensive book! This copy of Hobbit has sold for £43,000 at auction in Bath💰



The rare first edition was found during a routine house clearance in Bristol - it is one of only 1,500 copies initially printed in September 1937. pic.twitter.com/W7x5lWYJ3L — BBC Bristol (@BBCBristol) August 6, 2025

«Είναι ένα υπέροχο αποτέλεσμα για ένα πολύ ιδιαίτερο βιβλίο», δήλωσε η υπεύθυνη για τις σπάνιες εκδόσεις της Auctioneum, Κέιτλιν Ράιλι (Caitlin Riley). «Κανείς δεν ήξερε ότι υπήρχε. Ήταν σε μια συνηθισμένη βιβλιοθήκη. Με την πρώτη ματιά ήταν ξεκάθαρο ότι είναι ένα αρχικό αντίτυπο του Χόμπιτ, οπότε το πήρα και άρχισα να το ξεφυλλίζω», συμπλήρωσε.

Το βιβλίο, με το χαρακτηριστικό ανοιχτό πράσινο εξώφυλλο, περιέχει ασπρόμαυρες εικονογραφήσεις από τον ίδιο τον Τόλκιν, ο οποίος δημιούργησε το σύμπαν της Μέσης Γης, όταν ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Βρέθηκε στην οικογενειακή βιβλιοθήκη του Τζόζεφ Χιούμπερτ Πρίστλεϊ (Joseph Hubert Priestley), ενός βοτανολόγου που ήταν αδελφός, του εξερευνητή της Ανταρκτικής και γεωλόγου, Σερ Ρέιμοντ Πρίστλεϊ (Raymond Priestley).

Rare ‘Hobbit’ first edition sold for US$57,000 https://t.co/b14lzqLSyf — CTV News (@CTVNews) August 7, 2025

Η αξία των πρώτων εκδόσεων του έργου είναι τεράστια για τους συλλέκτες. Το 2015, μία πρώτη έκδοση του βιβλίου, η οποία περιείχε μια χειρόγραφη σημείωση του ίδιου του Τόλκιν, στα παλαιά αγγλικά, πωλήθηκε από τον οίκο Sotheby's για το ποσό των 137.000 λιρών (157.500 ευρώ).

Υπενθυμίζεται ότι το εμβληματικό μυθιστόρημα φαντασίας έχει πουλήσει περισσότερα από 100 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως ενώ αποτέλεσε τον προάγγελο του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών». Η ιστορία της Μέσης Γης μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη τη δεκαετία του 2010, σε μια επική τριλογία ταινιών, σε σκηνοθεσία του Πίτερ Τζάκσον.

Πηγή κεντρικής φωτ.: Χ/ KUWAIT TIMES