Σε ορυχείο της Μποτσουάνα βρέθηκε το δεύτερο μεγαλύτερο διαμάντι στον κόσμο

Με τη βοήθεια της τεχνολογίας ανίχνευσης ακτινών Χ εντοπίστηκε σε ένα ορυχείο της Μποτσουάνας το δεύτερο μεγαλύτερο διαμάντι που έχει βρεθεί στη γη – είναι 2.492 καρατίων και μετά βίας χωράει στην παλάμη ενός χεριού. Το πολύτιμο πετράδι, το οποίο εντοπίστηκε στο ορυχείο Καρόβε στο βορειοανατολικό τμήμα της Μποτσουάνας, της μεγαλύτερης παραγωγού διαμαντιών στην Αφρική, είναι «ένα από τα μεγαλύτερα ακατέργαστα διαμάντια που έχουν ποτέ ανακαλυφθεί», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η καναδική εταιρεία εξόρυξης Lucara.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που ανακαλύψαμε αυτό το εντυπωσιακό διαμάντι», δήλωσε ο Ουίλιαμ Λαμπ, διευθύνων σύμβουλος της Lucara, ο οποίος, όμως, δεν έδωσε διευκρίνιση σχετικά με την αξία του λίθου ούτε την ποιότητά του.

Κατά τον πρόεδρο της Μποτσουάνας, Μογκουέτσι Μασίσι, το διαμάντι που βρέθηκε είναι το μεγαλύτερο που έχει ποτέ βρεθεί στη χώρα της νότιας Αφρικής.

This afternoon, Lucara Diamond Corporation had the distinct honor of presenting the largest diamond ever recovered in Botswana to His Excellency, Dr. Mokgweetsi E. K. Masisi, President of the Republic of Botswana. pic.twitter.com/96rXfmFb96