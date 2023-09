«Ψήνεται» νέο ρεκόρ πώλησης για Πικάσο

Σαν το σκύλο με τη γάτα περιέγραφε ο διεθνής Τύπος τους οίκους Sotheby's και Christie's. Μήλο της Έριδας ήταν η άκρως εντυπωσιακή συλλογή 1.500 έργων τέχνης που κατείχε η Έμιλι Φίσερ Λάνταου. Πετράδι της «η Γυναίκα με ρολόι», ένα έργο του Πικάσο που αναμένεται να αποφέρει περισσότερα από 120 εκατομμύρια δολάρια. Τελικά, ο Sotheby's ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει μέρος της συλλογής σε δύο δημοπρασίες στις 8 και 9 Νοεμβρίου, με εκτιμώμενο τζίρο περισσότερα από 400 εκατομμύρια δολάρια.

A portrait by Pablo Picasso of his secret lover Marie-Therese Walter is going on auction at Sotheby's. The 1932 'Femme a la Montre' painting is expected to fetch at least $120 million pic.twitter.com/CNY9KV9Prr