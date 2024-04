Η πρωτότυπη «επιστροφή» του Σέρλοκ Χολμς

Στο εστιατόριο του ξενοδοχείου Langham, η καλοκαιρινή βραδιά του 1889 είχε πια τελειώσει. Οι πλούσιοι Λονδρέζοι και οι ένοικοι είχαν αφήσει από ώρα τα τραπέζια τους και τα γκαρσόνια σήκωναν βιαστικά τα πιάτα, συμμαζεύοντας το χώρο. Μόνο μια παρέα απολάμβανε ευχαριστημένη το ποτό της, χωρίς καθόλου να ενοχλείται από τις βιαστικές κινήσεις γύρω της. Καλεσμένοι του Αμερικανού επιχειρηματία και συντάκτη του μηνιαίου περιοδικού Λίπινκοτ, Τζ. Μ. Στόνταρτ, ήταν ο Όσκαρ Ουάιλντ και ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ. Ο πρώτος είχε συμφωνήσει να γράψει «Το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι» και ο δεύτερος μια από τις πιο διάσημες ιστορίες του για τον Σέρλοκ Χολμς.

Σήμερα, οι επιστολές του Ντόιλ που αφηγούνται το δείπνο και το χειρόγραφο βιβλίο «Το σημάδι των τεσσάρων» (The Sign of Four) δημοπρατούνται από τον Sotheby's στη Νέα Υόρκη, μαζί με άλλους λογοτεχνικούς θησαυρούς. Το χειρόγραφο από μόνο του αναμένεται να αλλάξει χέρια για ποσό έως και 1,2 εκατ. δολάρια, ως το πιο πολύτιμο αντικείμενο του πατέρα του Σέρλοκ που προσφέρθηκε ποτέ σε δημοπρασία, αναφέρει σε δήλωσή του ο οίκος.

Η μοίρα έστησε το σκηνικό της συνάντησης των δύο συγγραφέων στο ιστορικό ξενοδοχείο, όπου ξεκίνησαν το ταξίδι τους δύο κοσμαγάπητα βιβλία. «Ζούμε μια στιγμή από την ίδια την πηγή της κι αυτό πραγματικά μας βοηθά να κατανοήσουμε τη δημιουργία ενός βιβλίου με πλούσια εκδοτική ιστορία και με τρόπο που σπάνια συμβαίνει» λέει ο Σέλμπι Κίφερ, ειδικός για βιβλία και χειρόγραφα του οίκου δημοπρασιών.

Το ίδιο το βιβλίο βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, φέρει μόνο τις παρατηρήσεις του Στόνταρτ για την αμερικανική απόδοση και μερικές διαγραμμένες λέξεις από τον Ντόιλ. Όλα τα σωζόμενα χειρόγραφα του συγγραφέα, τα περισσότερα από τα οποία βρίσκονται σε μουσεία, επίσης παρουσιάζουν ελάχιστα σημεία διόρθωσης, συμπληρώνει ο Κίφερ. Το αν ο Ντόιλ σπατάλησε χρόνο μετρώντας καλά τις λέξεις προτού τις μεταφέρει στο γραπτό, είναι κάτι που δεν μπορούμε να ξέρουμε, φαίνεται όμως η αποφασιστικότητα του συγγραφέα επάνω στο γραπτό.

Πηγή φωτ.: Πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter)

Το «Σημάδι» ήταν το δεύτερο μυθιστόρημα του Σκωτσέζου συγγραφέα για τον Σέρλοκ Χολμς, που του ανατέθηκε από τον Στόνταρτ μετά την πρώτη περιπέτεια του πιο διάσημου ντετέκτιβ με τίτλο «Σπουδή στο κόκκινο» (The Study in Scarlet). Το περιοδικό του Στόνταρτ δημοσίευσε την ιστορία το 1890 και, για άλλη μια φορά, οι περιπέτειες του Χολμς και του Δρ. Γουάτσον κέρδισαν τους αναγνώστες και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Ο Ντόιλ υπήρξε ιδιαίτερα παραγωγικός συγγραφέας και ξεκίνησε να γράφει μικρές ιστορίες από τα σπουδαστικά του χρόνια στην Ιατρική. Η πρώτη του δημοσίευση έγινε σε εβδομαδιαίο περιοδικό, λίγο προτού κλείσει τα είκοσι. Ένας από τους καθηγητές του στο Εδιμβούργο, ο δρ. Τζόζεφ Μπελ, έγινε αργότερα για τον Άρθουρ η μαγιά πάνω στην οποία έπλασε τον Σέρλοκ Χολμς. Μετά τη θητεία του στο πανεπιστήμιο, είχε ένα σύντομο πέρασμα ως ιατρός κι όταν βαρέθηκε να γράφει αστυνομικά διηγήματα και μυθιστορήματα, έδινε διαλέξεις ιστορικού περιεχομένου.

Μοιάζει παράδοξο, αλλά ο συγγραφέας του ορθολογιστή Σέρλοκ είχε βαθιά πίστη στον πνευματισμό. Λένε πως μετά τον Ά Παγκόσμιο Πόλεμο και τον θάνατο των αγαπημένων του –έχασε σύζυγο και παιδί– αναζήτησε παρηγοριά ψάχνοντας ίχνη στη μεταθανάτια ζωή. Έγινε φίλος με τον Αμερικανό μάγο Χάρι Χουντίνι, ο οποίος μετά τον θάνατο της μητέρας του αναδείχθηκε σε κορυφαίο πολέμιο του πνευματιστικού κινήματος κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου. Αν και ο Χουντίνι επέμενε ότι τα μέντιουμ χρησιμοποιούσαν κόλπα (και συνεχώς τα εξέθετε ως απατεώνες), ο Κόναν Ντόιλ είχε πεισθεί ότι ο ίδιος ο Χουντίνι διέθετε υπερφυσικές δυνάμεις, άποψη που εξέφρασε στο «Χείλος του αγνώστου».

Το βιβλίο για τον Σέρλοκ έρχεται από μια σπάνια συλλογή με προσωπικά αντικείμενα του σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ τα οποία κατάφερε να συγκεντρώσει με επιμονή ένας συλλέκτης από το Σικάγο. Στην ίδια πώληση πρόκειται να δημοπρατηθεί η πρώτη έκδοση της «Λολίτας» την οποία ο συγγραφέας της Βλαντιμίρ Ναμπόκοφ αφιερώνει με ιδιόχειρο σημείωμα στον συνάδελφό του Γκράχαμ Γκριν και στη σύζυγό του Βέρα. Το γεγονός θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη στις 26 Ιουνίου.