Δημοπρατείται το πιάνο των Τζον Λένον και Γιόκο Όνο (vid)

Στα 3 εκατομμύρια δολάρια εκτιμάται η τιμή πώλησης του πιάνου που κάποτε ήταν ιδιοκτησίας των Τζον Λένον και Γιόκο Όνο και πρόκειται να δημοπρατηθεί το φθινόπωρο στην Πολιτεία του Μέριλαντ.

Η ιστορία του πιάνο είναι μακρά, ομοίως και η διαδρομή του· το Baldwin Concert Grand Model D πιάνο κατασκευάστηκε το 1929, όπως προκύπτει από τη 19 σελίδων έκθεση προέλευσής του που έγραψε η Karen Lile. Ο Λένον αγόρασε το πιάνο το 1978, και σε αυτό συνέθεσαν με τη Γιόκο Όνο τραγούδια από τα οποία προέκυψε το άλμπουμ τους «Double Fantasy» που κυκλοφόρησε το 1980.

Piano with Provenance.



Built in 1929 & purchased by John Lennon & Yoko Ono in 1978, the pair gifted this Baldwin Grand Model D Piano to art curator Sam Green, who lent it to Andy Warhol & the NY Academy of Art



It will sell next month at @AlexCooperAuct



Estimate: $3 million pic.twitter.com/KOzJAKUtQX