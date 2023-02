Η ασφάλιση του αυτοκινήτου περνά σε άλλο επίπεδο

Χωρίς αμφιβολία η ψηφιοποίηση και η πράσινη μετάβαση, την τελευταία δεκαετία, έχουν αλλάξει δραματικά την αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη σε μικρό , σχετικά, χρονικό διάστημα ,με τις περισσότερες ριζικές αλλαγές από όσες αντιμετώπισε στα 130, περίπου, χρόνια ύπαρξης της.

Μια ματιά στις εξελίξεις είναι ικανή να πείσει. Ηλεκτρικά αυτοκίνητα, συνδρομητικά και αυτόνομα αυτοκίνητα, σταθμοί ταχύτατης φόρτισης οχημάτων αλλά και νεοεισερχόμενες εταιρείες big-tech, στον κλάδο είναι ορισμένες από τις εξελίξεις που ήδη βιώνει και αναμένεται να βιώσει ο κόσμος τα αμέσως επόμενα χρόνια.

Όλες αυτές οι εξελίξεις δημιουργούν μια νέα σειρά προκλήσεων στον τομέα της ασφάλισης αυτοκινήτου αφού πλέον, είναι δύσκολο για τις ασφαλιστικές εταιρείες να αξιολογήσουν και να αποδεχθούν «κινδύνους» χωρίς την ύπαρξη ιστορικών δεδομένων.

Εκτός από τα παραπάνω, ο κλάδος ασφάλισης αυτοκινήτου έχει να αντιμετωπίσει και τα νέα δεδομένα που προκύπτουν από την ολοένα και αυξανόμενη συχνότητα ακραίων φυσικών φαινομένων, λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Όπως είναι γνωστό, τα σύγχρονα αυτοκίνητα διαθέτουν υποσυστήματα και εργαλεία υψηλής τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης που υποστηρίζουν τους οδηγούς για ασφαλή και άνετη οδήγηση. Ταυτόχρονα, καινοτόμες εφαρμογές παρέχουν σημαντικές πληροφορίες στους οδηγούς. Τέτοια τεχνολογία είναι και η «τηλεματική», η οποία, είτε μέσω εφαρμογής σε κινητό, είτε με αισθητήρα τοποθετημένο στο όχημα, είναι σε θέση να αναγνωρίσει την έναρξη και λήξη κάθε διαδρομής και να βαθμολογήσει την οδηγική συμπεριφορά του χρήστη.

Η ηλεκτροκίνηση, αν και σήμερα δεν είναι αναπτυγμένη, στο μέλλον θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση θα έχει αρκετές επιπτώσεις στην ασφάλιση και τις απαιτήσεις για αποζημιώσεις. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αποτελούνται από λιγότερα μέρη και ο μικρότερος αριθμός εξαρτημάτων συνδέεται όλο και περισσότερο μέσω αισθητήρων και ενσωματωμένου λογισμικού. Τεχνολογίες που προσθέτουν πολυπλοκότητα και, κατ’ επέκταση, αυξάνουν το κόστος επισκευής σε σχέση με τα συμβατικά αυτοκίνητα.

Ταυτόχρονα, αναδύονται νέες καλύψεις για οδηγούς και οχήματα, όπως, για παράδειγμα, οι κίνδυνοι πυρκαγιάς και έκρηξης που σχετίζονται με μπαταρίες υψηλής τάσης. Τέτοια περιστατικά θα μπορούσαν να φέρουν σωρεία απαιτήσεων από τους αυξημένους κινδύνους πυρκαγιάς, κατά τον χειρισμό και την αποθήκευση μπαταριών. Όλα αυτά τα δεδομένα αναμφίβολα θα επηρεάσουν το κόστος ασφάλισης. Στην ασφάλιση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων επιβάλλονται καινοτόμες καλύψεις που αφορούν τόσο τα οχήματα όσο και τους οδηγούς.

Μία άλλη παράμετρος της ασφάλισης αυτοκινήτων είναι και αυτή της online ασφάλισης, η οποία την τελευταία πενταετία έχει κερδίσει σημαντικό έδαφος.

Η ασφάλιση μέσω online πλατφόρμας, εκτός από την εξοικονόμηση χρόνου και εξόδων για τον ασφαλισμένο παρέχει και τη δυνατότητα σύγκρισης ασφαλίστρων μεταξύ εταιρειών σε πραγματικό χρόνο, ενώ δεν υπολείπεται σε τίποτα από τα «παραδοσιακά» ασφαλιστικά συμβόλαια.

Μάλιστα, εκτός από τις βασικές καλύψεις, όπως ολική ή μερική κλοπή, φωτιά οι περισσότερες εταιρείες παρέχουν online και πρόσθετες καλύψεις όπως οδική βοήθεια, θραύση κρυστάλλων, ζημίες από τρομοκρατικές ενέργειες ή βανδαλισμούς κλπ.

Στις εξειδικευμένες καλύψεις έρχονται ακόμη να προστεθούν και προγράμματα ασφάλισης by the mile (με το χιλιόμετρο) για όσους χρησιμοποιούν πολύ αραιά το αυτοκίνητό τους και πρόσθετες βοηθητικές υπηρεσίες, όπως παρακολύθηση on line καιρού σε πραγματικό χρόνο αλλά και έυρεση του καλύτερου και οικονομικότερου συνεργείου αυτοκινήτων.