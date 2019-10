Black Box 12/10/2019

-Αύριο Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου, λήγει το ομολογιακό δάνειο της Fortress προς την ΜΙG. Το θέμα για το αμερικανικό fund διαχειρίζεται το νομικό τμήμα της Fortress από την Φραγκφούρτη. Η τράπεζα Πειραιώς έχει προετοιμαστεί για να διαχειριστεί την κατάσταση καθώς λήγει και το δικό της ομολογιακό.

- Deal ομίλου Μυτιληναίου και Ιβάν Σαββίδη δεν υπάρχει. Η σχετική φημολογία πυροδοτήθηκε προφανώς επειδή ο Ιβάν Σαββίδης είχε δώσει το παρόν στα πρόσφατα εγκαίνια της νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής του ομίλου Μυτιληναίου.

- Το πράσινο φως έδωσε χθες και το ΤΧΣ για τη συμφωνία Πειραιώς με Ιntrum. Oι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται σήμερα.

- Ολοκληρώθηκε στην ουσία της η αναχρηματοδότηση του συνολικού δανεισμού της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Απομένουν ορισμένα γραφειοκρατικής φύσεως θέματα που θα αντιμετωπιστούν τις επόμενες ημέρες.

- Ο δανεισμός υπαλλήλων ως οικονομική πράξη επιβαρύνεται με ΦΠΑ και κατά συνέπεια κόστος.

- Γιατί δύο γόνοι οικογενειών με μεγάλη οικονομική επιφάνεια, μπλέκουν σε ένα σκάνδαλο εσωτερικής πληροφόρησης; Η απάντηση είναι πάντα η ίδια: Ποτέ κανείς, όσο πλούσιος κι αν είναι, δεν λέει όχι σε εύκολα και γρήγορα κέρδη.

- Εξίσου γνωστή είναι και η συνέχεια αν η δουλειά με το εύκολο και γρήγορο κέρδος στραβώσει. Εφόσον αποδειχθεί η ενοχή τους, οι κύριοι Γ. Νίκας και Τ. Λαβίδας θα ζήσουν το έργο από την ανάποδη: Αρνητική δημοσιότητα και αρκετά εκατομμύρια σε δικηγόρους και για οικονομικό συμβιβασμό με την Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Όπως τραγουδούσαν και οι Rolling Stones: Υou can't always get what you want.

- Ας πάρει επιτέλους η Εθνική Τράπεζα μια απόφαση να τελειώσει το μαρτύριο με την Χαλυβουργική. Τα δάνεια της ξεπερνούν τα 400 εκατ. και δεν πληρώνονται από το 2016. Η ΔΕΗ προβάρει φέσια, οι εργαζόμενοι παραμένουν απλήρωτοι και η Ελλάδα παρακολουθεί μια ιστορική επιχειρηματική οικογένεια να αλληλοκατηγορούνται δημοσίως αν φταίει η σύζυγος του πατέρα ή τα παιδιά του Κωνσταντίνου.

- Η ΕΤΕ εξετάζει το σενάριο του στρατηγικού επενδυτή αλλά φως στο βάθος του τούνελ δεν υπάρχει. Οπότε ας πιει το πικρό ποτήρι και προχωρήσει στο plan B που είναι η πώληση των δανείων.