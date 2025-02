Τραμπ: Θα περικόψει δισεκατομμύρια δολάρια από τις δαπάνες της βιοϊατρικής έρευνας

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα περικόψει δισεκατομμύρια δολάρια από τα γενικά έξοδα των επιχορηγήσεων για τη βιοϊατρική έρευνα, στο πλαίσιο ευρύτερων μέτρων εξοικονόμησης κόστους, μια κίνηση που, σύμφωνα με ορισμένους επιστήμονες, θα «φρενάρει» την επιστημονική πρόοδο, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του BBC.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή του την Παρασκευή, το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας (NIH) ανέφερε ότι θα περικόψει τις επιχορηγήσεις για «έμμεσες δαπάνες» που σχετίζονται με την έρευνα - όπως κτίρια, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και εξοπλισμός.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να έχουν την καλύτερη ιατρική έρευνα στον κόσμο», ανέφερε το NIH στην ανακοίνωσή του και πρόσθεσε ότι «κατά συνέπεια, είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί ότι όσο το δυνατόν περισσότερα κονδύλια θα πηγαίνουν σε άμεσες δαπάνες επιστημονικής έρευνας και όχι σε διοικητικά γενικά έξοδα».

Ο οργανισμός εκτίμησε ότι οι περικοπές - οι οποίες τίθενται σε ισχύ τη Δευτέρα - θα εξοικονομήσουν 4 δισ. δολάρια.

Μάλιστα, το NIH δήλωσε την Παρασκευή ότι θα περιορίσει τα ποσοστά που καταβάλλουν οι επιχορηγήσεις για έμμεσες ερευνητικές δαπάνες στο 15%, το μισό του σημερινού μέσου ποσοστού του 30%.

Από την άλλη, ο Ίλον Μασκ - ο επικεφαλής του νεοσύστατου Τμήματος Κυβερνητικής Αποδοτικότητας (Doge), μιας ανεπίσημης ομάδας περικοπής δαπανών στην οποία ο Τραμπ έχει δώσει περιθώριο να περικόψει τις κυβερνητικές δαπάνες - ισχυρίστηκε ότι ορισμένα πανεπιστήμια δαπανούσαν πάνω από αυτό το 30%.

«Μπορείτε να πιστέψετε ότι πανεπιστήμια με δεκάδες δισεκατομμύρια σε κληροδοτήματα απομυζούσαν το 60% των χρημάτων των ερευνητικών βραβείων για «γενικά έξοδα»;», έγραψε ο Μασκ στο X. «Τι κοροϊδία!»

