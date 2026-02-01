Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης-ΙΣΝ: Σε πλήρη λειτουργία στις αρχές του 2027

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή του Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης – Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), του πρώτου αποκλειστικά παιδιατρικού νοσοκομείου εκτός Αθηνών, με στόχο την παράδοσή του στο ελληνικό δημόσιο στις αρχές του 2027, έτοιμο για άμεση λειτουργία, στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Για τον προγραμματισμό του τρόπου λειτουργίας του Παιδιατρικού Νοσοκομείου, αλλά και για την πορεία του έργου, που υλοποιείται με δωρεά του ΙΣΝ, μίλησαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους και η διευθύντρια της Πρωτοβουλίας για την Υγεία του ΙΣΝ, Ελιάννα Κονιάλη.

Αναφερόμενη στην πορεία του έργου, η κ. Κονιάλη σημειώνει ότι έχει ολοκληρωθεί σημαντικός αριθμός εργασιών, που αφορούν τις εκσκαφές, τις σκυροδετήσεις κ.ά. και πλέον το έργο έχει εισέλθει σε μια πιο σύνθετη φάση της κατασκευής.

Στην παρούσα φάση δίνεται έμφαση στην επιτάχυνση των σκυροδετήσεων, καθώς και στην εγκατάσταση του ξύλινου φέροντος οργανισμού, που αποτελεί και την κατασκευαστική καινοτομία του έργου. Κύριος στόχος είναι να επιτευχθεί το κλείσιμο του κελύφους, και ιδίως του βασικού κτιρίου του νοσοκομείου, εντός του Ιουνίου του 2026.

Ο προγραμματισμός λειτουργίας

Όσον αφορά τον προγραμματισμό λειτουργίας του Παιδιατρικού Νοσοκομείου, ο κ. Θεμιστοκλέους αναφέρει:

«Η παροχή υπηρεσιών υγείας για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα μπαίνει σε νέα εποχή. Η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα αποκτούν το πιο σύγχρονο Παιδιατρικό Νοσοκομείο σε όλα τα Βαλκάνια. Όπως έχετε αντιληφθεί, εγκαινιάζουμε δομές που λειτουργούν -όχι μακέτες και μουσαμάδες. Για τη λειτουργία του Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει εκπονηθεί εδώ και καιρό ένα πρόγραμμα για την άμεση λειτουργία του. Η λογική που ακολουθούμε είναι να λειτουργήσει το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος άμεσα, με την παράδοσή του. Να είναι, δηλαδή, όλα έτοιμα από την πρώτη ημέρα. Υπάρχει συγκεκριμένη δέσμευση, ότι την πρώτη ημέρα λειτουργίας θα έχουμε συνολικά 716 άτομα, εκ των οποίων 126 ειδικευμένους γιατρούς και 280 νοσηλευτές. Στην πλήρη φάση λειτουργίας, δηλαδή κατά τον 5ο χρόνο λειτουργίας, θα απασχολεί 1.010 άτομα, εκ των οποίων 177 ειδικευμένους γιατρούς και 433 νοσηλευτές».

Σύμφωνα με τον κ. Θεμιστοκλέους, η προσωρινή διοικούσα επιτροπή έχει ήδη προχωρήσει στη χαρτογράφηση των αναγκών, στην επικαιροποίηση των στοιχείων των υπηρετούντων και των οργανικών θέσεων, καθώς και στον σχεδιασμό των θέσεων ΔΕΠ που θα χρηματοδοτούνται από το υπουργείο Υγείας. Σταδιακά και έως τη φάση πλήρους λειτουργίας, στα πέντε έτη, θα προκηρυχθούν θέσεις ειδικευμένων ιατρών, ενώ από παλαιότερες προκηρύξεις θα καλυφθούν θέσεις νοσηλευτών. Παράλληλα, θα ανοίξει λίστα επικουρικού προσωπικού, ώστε να προσληφθούν άμεσα εργαζόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων, που θα εκπαιδευτούν και θα στελεχώσουν το νέο νοσοκομείο.

Πώς θα γίνει η μεταφορά κλινικών στο Παιδιατρικό

Σε ό,τι αφορά τη μεταφορά κλινικών και τμημάτων από τα υφιστάμενα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο, ο κ. Θεμιστοκλέους σημειώνει ότι υπάρχει σχέδιο με χρονοδιάγραμμα για τις εργασίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του νέου νοσοκομείου.

«Πριν φτάσουμε στη μεταφορά έχουν καταγραφεί διάφορες διοικητικές διεργασίες με χρονοδιάγραμμα, που θα προηγηθούν για να γίνει ομαλή η μεταφορά. Παράδειγμα, για κάθε νοσοκομείο δημιουργείται μια ομάδα εργασίας, στην οποία συμμετέχει προσωπικό από όλες τις υπηρεσίες του νοσοκομείου (ιατρική, νοσηλευτική, διοικητική, πληροφορική κλπ), που αναλαμβάνουν συγκεκριμένα παραδοτέα, όπως η ανάλυση χωρητικότητας και χρόνων εξυπηρέτησης, οι ροές ασθενών, η καταγραφή εξοπλισμού, η λειτουργία και ο τρόπος μεταφοράς κρίσιμων λειτουργικών περιοχών, όπως τα ΤΕΠ οι ΜΕΘ, τα Χειρουργεία, τα Εργαστήρια, το Φαρμακείο», εξηγεί ο κ. Θεμιστοκλέους.

Πώς θα διαμορφωθεί ο χάρτης των παιδιατρικών εφημεριών στη Θεσσαλονίκη

Παράλληλα, ο χάρτης των παιδιατρικών εφημεριών στη Θεσσαλονίκη ανασχεδιάζεται πλήρως. «Σε ό,τι αφορά την κάλυψη της πόλης για τα παιδιατρικά περιστατικά έχει ήδη σχεδιαστεί πως θα ολοκληρωθεί με ανασχεδιασμό των υπηρεσιών και των Νοσοκομείων, όπου θα προκύψουν τρεις πυλώνες εφημερίας σε τρία διαφορετικά Νοσοκομεία. Το “Ιπποκράτειο” με μεταφορά της Παιδιατρικής Κλινικής που σήμερα λειτουργεί στο “Γεννηματάς”, το “Παπαγεωργίου” και το Νέο Παιδιατρικό στο Φίλυρο», προσθέτει ο κ. Θεμιστοκλέους.

Το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης θα ενταχθεί στο πρόγραμμα εφημεριών της πόλης και θα παρέχει καθημερινή, 24ωρη κάλυψη, για εξειδικευμένα παιδιατρικά περιστατικά, διαθέτοντας όλες τις παιδιατρικές υπο-ειδικότητες.

«Η βούλησή μας είναι μία. Η Βόρεια Ελλάδα να αποκτήσει διαρκή, 24ωρη άμεση υγειονομική κάλυψη για τις παιδιατρικές της ανάγκες. Μια παροχή που δεν υπήρχε ποτέ και που σήμερα γίνεται πράξη. Ως εκ τούτου, το Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ως το μοναδικό στη Βόρεια Ελλάδα θα ενταχθεί στο πρόγραμμα εφημεριών της πόλης. Θα παρέχει καθημερινή εφημερία σε όλα τα εξειδικευμένα περιστατικά, αφού θα στελεχώνεται με όλες τις παιδιατρικές υπο-ειδικότητες και εξειδικεύσεις. Ο χάρτης της πόλης θα αναμορφωθεί ανάλογα και με τη συνδρομή όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών (ΕΚΑΒ, ΔΥΠΕ, Νοσοκομείων). Η λειτουργία του θα σηματοδοτήσει μια σύγχρονη, ευρωπαϊκή προσέγγιση για τους παιδιατρικούς ασθενείς. Σας διαβεβαιώ ότι το νοσοκομείο θα είναι πρότυπο σε ευρωπαϊκό επίπεδο», σημειώνει ο κ. Θεμιστοκλέους.

Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο κ. Θεμιστοκλέους στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων, που θα λειτουργεί εντός του Παιδιατρικού Νοσοκομείου. «Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων στο Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα αποτελέσει μοντέλο λειτουργίας για την Ελλάδα -και όχι μόνο. Θα μεταφερθούν εκεί οι δύο υπάρχουσες Παιδοψυχιατρικές δομές, από το “ΑΧΕΠΑ” και το “Ιπποκράτειο”, θα ενισχυθεί με προσωπικό και σε συνδυασμό με τις εξαιρετικές κτιριακές του υποδομές θα λειτουργεί τόσο με νοσηλεία όσο και εξωτερικά ιατρεία. Η λειτουργία του εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικότερης μεταρρύθμισης για την ψυχική υγεία», σημειώνει ο κ. Θεμιστοκλέους.

Η πορεία του έργου

Η κατασκευή του Παιδιατρικού Νοσοκομείου ξεκίνησε το 2024 με ανάδοχο τον όμιλο ΑΒΑΞ και, όπως αναφέρει η κ. Κονιάλη, την τρέχουσα χρονική περίοδο η έμφαση δίνεται στην επιτάχυνση των σκυροδετήσεων και στην εγκατάσταση του ξύλινου φέροντος οργανισμού, η έναρξη της οποίας αποτέλεσε κρίσιμο ορόσημο στο συνολικό πρόγραμμα του έργου τους τελευταίους μήνες.

«Ο κύριος στόχος τώρα είναι να επιτύχουμε το λεγόμενο κλείσιμο του κελύφους του κτιρίου και ιδίως του βασικού κτιρίου του νοσοκομείου εντός του Ιουνίου του 2026 και όλες οι ομάδες του έργου δουλεύουμε σκληρά και εντατικά γι’ αυτόν τον σκοπό. Αυτός ο στόχος αφορά στην ολοκλήρωση της δομικής ξυλείας, του ξύλινου φέροντα οργανισμού. Τώρα είναι σε εξέλιξη οι εργασίες της ξύλινης πρόσοψης των κτιρίων καθώς και του λεγόμενου podium facade. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται μια πολύ συντονισμένη και εντατική προσπάθεια. Η κατασκευή γίνεται σε ένα περιβάλλον δύσκολο σε επίπεδο αγοράς. Υπάρχουν διάφοροι περιορισμοί και προκλήσεις στη διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού και εξειδικευμένων υπεργολάβων. Προς το παρόν, όμως, θεωρείται ότι αυτός ο στόχος είναι εφικτός και θα είναι κομβικός για τη μετέπειτα πορεία του έργου και για τις εργασίες που θα ακολουθήσουν, όπως είναι τα ηλεκτρομηχανικά κλπ. Έχουν ξεκινήσει και οι ηλεκτρομηχανικές εργασίες, επίσης έχουν ξεκινήσει και έχουν προχωρήσει πολύ οι εσωτερικές εργασίες. Στο δεύτερο οικόπεδο που θα φιλοξενήσει το ακαδημαϊκό κτίριο και πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις και εκεί ξεκινάνε οι σκυροδετήσεις και έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προπαρασκευαστικές εργασίες. Οπότε όλοι τρέχουμε για να επιτευχθεί το χρονοδιάγραμμα και στόχος είναι η παράδοση του νοσοκομείου αρχές του 2027. Πάνω σε αυτό το χρονοδιάγραμμα δουλεύουμε όλοι», εξηγεί η κ. Κονιάλη.

Παράλληλα, σημειώνει ότι η δωρεά του ΙΣΝ περιλαμβάνει και όλο τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό του νοσοκομείου, καθώς και τα συστήματα πληροφορικής και επικοινωνίας.

«Αυτό που προβλέπει η δωρεά μας και οι υποχρεώσεις οι δικές μας, άπτονται στο να παραδοθεί ένα νοσοκομείο έτοιμο για άμεση λειτουργία. Οπότε, προς αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε όλοι, να παραδοθεί στο ελληνικό δημόσιο αρχές του 2027 έτοιμο προς άμεση λειτουργία στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ταυτόχρονα, το ελληνικό δημόσιο έχει αναλάβει το έργο της στελέχωσης και το πλάνο της στελέχωσης εκπονείται βάσει και του χρονοδιαγράμματος της κατασκευής».

Η πρόσβαση στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο

Όσον αφορά την πρόσβαση στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο, η κ. Κονιάλη αναφέρει ότι το ελληνικό δημόσιο, επιπρόσθετα της στελέχωσης, έχει αναλάβει τα συνοδά έργα υποδομής για τη σύνδεση του νοσοκομείου με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας και για τη βελτίωση των οδικών δικτύων.

«Αν ανέβει κανείς και αρχίσει να οδηγεί προς το Φίλυρο θα δει ότι ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη και έχουν ολοκληρωθεί σε έναν βαθμό τα έργα διαπλάτυνσης των δρόμων. Υπάρχει πολύ καλή συνεργασία και με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και με τους αναδόχους που έχουν αναλάβει το έργο, έτσι ώστε και αυτές οι εργασίες να συγχρονίζονται με τα ορόσημα της κατασκευής και ταυτόχρονα είμαστε σε συνεργασία με τον ΟΑΣΘ, με τους φορείς που έχουν υπό την ευθύνη τους την οργάνωση των μέσων μαζικής μεταφοράς, έτσι ώστε να υπάρχουν επιπρόσθετα δρομολόγια, συγκοινωνία που να συνδέει το κέντρο της πόλης με το Φίλυρο και επίσης να συνδέει και το Πανεπιστήμιο, την Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ, με το νέο νοσοκομείο.

Όλα αυτά είναι σημαντικά για τις περιβαλλοντολογικές στοχεύσεις του έργου. Το έργο στοχεύει στην υψηλότερη περιβαλλοντολογική πιστοποίηση, τη LEED Platinum, και σε σχεδόν μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα. Οπότε το να έχουν εξασφαλιστεί συγκοινωνίες και συνδέσεις που να αποφεύγεται και η χρήση αυτοκινήτων από μεγάλο αριθμό ανθρώπων είναι και αυτό σημαντικό», καταλήγει η κ. Κονιάλη.