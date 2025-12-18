Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη: «Αγαπάμε και Προσέχουμε τον Εαυτό μας» - Πρόγραμμα για το ανθρώπινο δυναμικό

Με γνώμονα την προώθηση της αυτοφροντίδας, με το δυνατό μήνυμα «Αγαπάμε και προσέχουμε τον εαυτό μας» και στόχο μία καθημερινότητα με περισσότερη υγεία, φροντίδα και ευεξία, η Επιστημονική Ομάδα του Nutrilab (www.nutrilab.gr), βρέθηκε για 4η συνεχόμενη χρονιά, στις εγκαταστάσεις του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ) την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, ολοκληρώνοντας μία ακόμη σημαντική δράση πρόληψης και αξιολόγησης της υγείας των ανθρώπων του Ομίλου.

Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του Δρ. Κωνσταντίνου Μπάρδη, Διδάκτορα Διαιτολογίας – Διατροφής, σε συνεργασία με την εξειδικευμένη επιστημονική του ομάδα, η οποία στελεχώνεται από πτυχιούχους του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και μεταπτυχιακούς του Τμήματος Ιατρικής Αθηνών.

Οι εργαζόμενοι/ες του ΟΦΕΤ είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν μία σειρά από εξειδικευμένες ανθρωπομετρικές μετρήσεις, όπως αξιολόγηση σύστασης σώματος, μυϊκής μάζας, συνολικού και σπλαχνικού λίπους, ενυδάτωσης του οργανισμού και κυτταρικής λειτουργίας, ενώ παράλληλα έλαβαν εξατομικευμένες διατροφικές συμβουλές. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με εξειδικευμένο, ιατρικά πιστοποιημένο εξοπλισμό υψηλής ακρίβειας, προσφέροντας αξιόπιστα και επιστημονικά τεκμηριωμένα αποτελέσματα.

Η ομάδα του Nutrilab παρέχει εξατομικευμένη διατροφική υποστήριξη στον γενικό πληθυσμό, σε αθλητές και σε ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες, όπως άτομα με παχυσαρκία, υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη, καρδιοπάθειες, καθώς και εγκύους, ενώ παράλληλα πραγματοποιεί εργομετρικούς ελέγχους σε υψηλού επιπέδου αθλητές και αθλούμενους, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της απόδοσης και της συνολικής υγείας τους.