Οι επενδύσεις που τρέχει η Demo

Η DEMO ανακοίνωσε τον Νοέμβριο του 2021 ένα επενδυτικό πλάνο-μαμούθ, το μεγαλύτερο για τον φαρμακευτικό κλάδο, για την περίοδο 2021–2027, με στόχο την ανάπτυξη της παραγωγής φαρμάκων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Το σχέδιο περιλαμβάνει την έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή πρώτων υλών και τελικών φαρμάκων χημικής και βιολογικής προέλευσης.

Στον τομέα της παραγωγής, η εταιρεία επενδύει στις εμβληματικές κεντρικές εγκαταστάσεις στο Κρυονέρι Αττικής, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο εργοστάσιο στην Ν.Α. Ευρώπη και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη στην παραγωγή ενεσίμων, εγκαθιστώντας νέες γραμμές παραγωγής και εργαστήρια έρευνας και ποιοτικού ελέγχου.

Παράλληλα, στην Τρίπολη δημιουργείται ένα εργοστασιακό σύμπλεγμα για την παραγωγή πρώτων υλών φαρμάκων χημικής προέλευσης, το πρώτο του είδους του στην Ελλάδα. Ακολουθώντας τις διεθνείς προδιαγραφές GMP, με την ολοκλήρωση του έργου, η ελληνική φαρμακοβιομηχανία DEMO θα μπορεί να καλύψει το 20% της ευρωπαϊκής αγοράς στα προϊόντα που θα παράγει. Η εκτιμώμενη συνεισφορά στη δημιουργία θέσεων εργασίας φτάνει τις 1.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις σε βάθος δεκαετίας.

Στη Θεσσαλονίκη, το νέο Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης φαρμάκων χημικής προέλευσης στη Θέρμη, που “άνοιξε τις πόρτες του” το 2022, καταλαμβάνει 2.400 τ.μ., περιλαμβάνει 13 εργαστήρια και 34 βοηθητικούς χώρους, ενώ διαθέτει 403 εργαστηριακά όργανα και 50 συστήματα χρωματογραφίας (HPLC, UPLC, GC). Το κέντρο περιλαμβάνει επίσης εργαστήριο Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR), το μοναδικό σε μη ακαδημαϊκό χώρο στην Ελλάδα, καθώς και δύο wet labs για συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα. Ο προγραμματισμός προβλέπει ανάπτυξη 5 νέων δραστικών πρώτων υλών και 21 τελικών προϊόντων ετησίως.

Στον Αγ. Στέφανο και σε τροχιά ολοκλήρωσης βρίσκεται το πρώτο κέντρο Βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα. Στο κέντρο θα λαμβάνει χώρα έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή σε εμπορική κλίμακα, πρώτων υλών και τελικών φαρμάκων βιολογικής προέλευσης. Δραστηριότητα που αναπτύσσεται για πρώτη φορά στη χώρα μας, σε πλήρη συνέπεια με τον πρωτοποριακό χαρακτήρα της DEMO, και θα διασφαλίσει προσβασιμότητα σε φάρμακα νέας γενιάς και εξατομικευμένες θεραπείες για τους Έλληνες ασθενείς.

Παράλληλα, το περασμένο φθινόπωρο και για πρώτη φορά λειτούργησε η Βιο-Ακαδημία της DEMO, στον Άγιο Στέφανο, πρωτοβουλία άνευ προηγουμένου για τα εγχώρια δεδομένα. Οι απόφοιτοι του 1ου εκπαιδευτικού προγράμματος της Βιο-Ακαδημίας, νέοι επιστήμονες, απόφοιτοι και μεταπτυχιακοί/διδακτορικοί φοιτητές σε πεδία σχετικά με τη Βιοτεχνολογία, αφού παρακολούθησαν θεωρητικά μαθήματα και συμμετείχαν σε πρακτική εξάσκηση σε εργαστηριακούς χώρους αιχμής, υποβλήθηκαν σε γραπτές εξετάσεις για να διεκδικήσουν το Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης από την TÜV NORD Ελλάδας, τον κορυφαίο οργανισμό πιστοποίησης και εκπαίδευσης στη χώρα.

Οικονομικός και ευρωπαϊκός αντίκτυπος

Από πλευράς οικονομικού αντίκτυπου, μελέτη του ΙΟΒΕ εκτιμά ότι η υλοποίηση του προγράμματος μπορεί να αυξήσει το ΑΕΠ κατά 1,13 δισ. ευρώ. Οι επενδύσεις σε έρευνα και παραγωγή κατευθύνονται τόσο στην αξιοποίηση επιστημονικού προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης όσο και στην ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης στη Θεσσαλονίκη και την Αρκαδία.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη δυνατοτήτων παραγωγής πρώτων υλών εντός της Ε.Ε., μειώνοντας την εξάρτηση από εισαγωγές από τρίτες χώρες, κυρίως Κίνα και Ινδία. Η DEMO προβλέπει ότι η καθετοποίηση της παραγωγής θα ενισχύσει τη διαθεσιμότητα τελικών φαρμάκων και πρώτων υλών στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα έρευνας και παραγωγής φαρμάκων, ενώ η τροφοδότηση του παραγωγικού hub της Τρίπολης θα βασίζεται στη συνεργασία με το Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης. Το πλάνο καλύπτει όλο το φάσμα από πρώτες ύλες έως τελικά προϊόντα, με στόχο τη σταδιακή αυτάρκεια της χώρας και της Ε.Ε. στον κρίσιμο τομέα της φαρμακευτικής παραγωγής.