Νοσοκομειακές λοιμώξεις: Όταν η νοσηλεία γίνεται παράγοντας κινδύνου

Οι νοσοκομειακές λοιμώξεις συνιστούν ένα από τα πλέον επίμονα και υποτιμημένα προβλήματα του ελληνικού συστήματος υγείας. Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις των ειδικών και τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά δεδομένα, η Ελλάδα εξακολουθεί να καταγράφει από τα υψηλότερα ποσοστά λοιμώξεων που σχετίζονται με τη νοσηλεία, ιδίως στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Το ζήτημα δεν αφορά μόνο την κλινική έκβαση των ασθενών. Έχει σαφή δημοσιονομική, οργανωτική και πολιτική διάσταση, καθώς συνδέεται με αυξημένο χρόνο νοσηλείας, μεγαλύτερη κατανάλωση φαρμάκων και σημαντική επιβάρυνση του ΕΣΥ.

Τι δείχνουν τα δεδομένα

Οι νοσοκομειακές λοιμώξεις (Healthcare-Associated Infections – HAIs) εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της νοσηλείας και δεν υπήρχαν κατά την εισαγωγή του ασθενούς. Στις ΜΕΘ, όπου η χρήση επεμβατικών ιατρικών πράξεων είναι εκτεταμένη, ο κίνδυνος πολλαπλασιάζεται.

Σύμφωνα με ευρωπαϊκές συγκρίσεις, η Ελλάδα καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια σε σχέση με χώρες που έχουν επενδύσει συστηματικά στον έλεγχο λοιμώξεων, όπως οι ΗΠΑ και κράτη της Βόρειας Ευρώπης. Η διαφορά δεν αποδίδεται σε επιστημονική υστέρηση, αλλά σε δομικές αδυναμίες.

Πολυανθεκτικά μικρόβια: Η άλλη όψη της κατάχρησης

Κεντρικός παράγοντας επιδείνωσης του προβλήματος είναι η ευρεία παρουσία πολυανθεκτικών μικροβίων. Η Ελλάδα παραμένει στις πρώτες θέσεις στην κατανάλωση αντιβιοτικών στην Ευρώπη, γεγονός που επιταχύνει την ανάπτυξη μικροβιακής αντοχής.

Η συνέπεια είναι διπλή:

Περιορίζονται δραματικά οι θεραπευτικές επιλογές για τους ασθενείς

Αυξάνεται το κόστος περίθαλψης, καθώς απαιτούνται ακριβότερα και πιο σύνθετα θεραπευτικά σχήματα

Γιατί το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά

Παρά τις κατά καιρούς παρεμβάσεις, το συνολικό αποτύπωμα παραμένει σχεδόν αμετάβλητο τα τελευταία χρόνια. Οι βασικοί λόγοι είναι γνωστοί:

Υποστελέχωση των νοσοκομείων , ιδίως σε νοσηλευτικό προσωπικό

, ιδίως σε νοσηλευτικό προσωπικό Επαγγελματική εξουθένωση , που επηρεάζει την αυστηρή τήρηση πρωτοκόλλων

, που επηρεάζει την αυστηρή τήρηση πρωτοκόλλων Παλαιές κτιριακές υποδομές , με θαλάμους πολλών κλινών και περιορισμένες δυνατότητες απομόνωσης

, με θαλάμους πολλών κλινών και περιορισμένες δυνατότητες απομόνωσης Χρόνια πληρότητα, ιδιαίτερα στις ΜΕΘ, που ακυρώνει στην πράξη τα σχέδια πρόληψης

Η πανδημία COVID-19 λειτούργησε επιβαρυντικά, αναδεικνύοντας τα όρια αντοχής ενός ήδη πιεσμένου συστήματος.

Οι παρεμβάσεις που δείχνουν ότι «γίνεται»

Παρά τη γενική εικόνα, συγκεκριμένα προγράμματα ελέγχου λοιμώξεων απέδειξαν ότι στοχευμένες πολιτικές έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα. Εκπαιδευτικές δράσεις, συστηματική παρακολούθηση δεικτών και έμφαση σε βασικές πρακτικές -όπως η υγιεινή των χεριών- οδήγησαν σε ουσιαστική μείωση σοβαρών λοιμώξεων σε νοσοκομεία που συμμετείχαν.

Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν ότι το πρόβλημα δεν είναι άλυτο, αλλά απαιτεί:

πολιτική συνέχεια

σταθερή χρηματοδότηση

θεσμική αξιολόγηση

Οι νοσοκομειακές λοιμώξεις αποτελούν δείκτη λειτουργικότητας του συστήματος υγείας. Δεν είναι απλώς ιατρικό ζήτημα, αλλά καθρέφτης της οργάνωσης, της πρόληψης και της αποτελεσματικότητας της κρατικής μηχανής.

Η αντιμετώπισή τους δεν εξαρτάται από αποσπασματικές παρεμβάσεις, αλλά από μια συνεκτική στρατηγική που θα συνδέει την ασφάλεια των ασθενών με την αποδοτικότητα του ΕΣΥ.