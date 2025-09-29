ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Διεθνείς συμμετοχές και την παρουσία του Υπουργού Υγείας προσέλκυσε η Ημερίδα ενημέρωσης και εκπαίδευσης για τη μεταμόσχευση μαλλιών από την εταιρεία Bergmann Kord. Η ημερίδα, την οποία παρακολούθησαν 25 σύμβουλοι από τη Βόρεια Ευρώπη, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου, στην κεντρική κλινική της εταιρείας στο Χαλάνδρι, αποτελώντας ένα από τα σημαντικότερα events Ιατρικού Τουρισμού στη χώρα μας.

Οι εκπαιδευόμενοι ξεναγήθηκαν στους χώρους της Κλινικής και ενημερώθηκαν αναλυτικά από το επιστημονικό προσωπικό και τη διοίκηση για το επίπεδο των υψηλών υπηρεσιών, οι οποίες παρέχονται σε πολίτες της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Η Bergmann Kord, ηγέτιδα στον χώρο της μεταμόσχευσης μαλλιών, πρωτοστατεί στην εφαρμογή όλων των πρωτοποριακών τεχνικών, που επιφέρουν άριστα αποτελέσματα, εδώ και δεκαετίες.





«Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε τις δυνατότητες ανάπτυξης του ιατρικού τουρισμού στην Ελλάδα και τη συμβολή του στη στήριξη της εθνικής οικονομίας» επεσήμανε ο CEO της Bergmann Kord, Βαρδής Κορδεράς.

«Στη χώρα μας ο ιατρικός τουρισμός είναι σε τροχιά ανάπτυξης. Στην Bergmann Kord εξυπηρετούμε σε σταθερή βάση ασθενείς από το εξωτερικό. Η ικανοποίηση των πελατών μας γεμίζει χαρά και αποτελεί για εμάς την καλύτερη διαφήμιση».

Στην ημερίδα προσήλθε και ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος συνεχάρη την ιδρύτρια και πρόεδρο της εταιρείας, Βασιλική Κορδερά.

Οι παρευρισκόμενοι στην ημερίδα παρακολούθησαν live τη διαδικασία μεταμόσχευσης μαλλιών, θέτοντας ερωτήσεις επί της διαδικασίας, ενώ στη συνέχεια παρέλαβαν πιστοποιήσεις συμμετοχής.





Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Κορδεράς αναφέρει:

«Ιατρικός τουρισμός στα καλύτερά του για την Ελλάδα και την οικονομία. Σήμερα υποδεχτήκαμε 25 νέους συνεργάτες μας από τη Βόρεια Ευρώπη, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν και γνώρισαν από κοντά την κλινική και την ποιότητα των υπηρεσιών μας στη μεταμόσχευση μαλλιών».