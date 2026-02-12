Μαθαίνοντας να αναγνωρίζουμε προτού να είναι αργά

Κάποιες φορές ένα τραυματικό γεγονός δεν μένει μόνο ως απώλεια. Γίνεται η αφορμή για κάτι που κοιτά προς το μέλλον, για μια συλλογική προσπάθεια να μην επαναληφθεί κάτι τέτοιο.

Από μια αντίστοιχη αφετηρία γεννήθηκε ένα διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρόληψης της βίας, το οποίο έχει βρει τη θέση του και στην Ελλάδα, μέσα από τη δράση της DYNAME – Ασπίδα κατά της Βίας.

Πυρήνας της δράσης της DYNAME, ενός οργανισμού που εστιάζει στην πρόληψη της βίας μέσα από την εκπαίδευση και την ενημέρωση, είναι τα βιωματικά εκπαιδευτικά εργαστήρια που πραγματοποιούνται σε σχολεία, πανεπιστήμια, οργανισμούς, κοινότητες και εταιρίες.

Το εκπαιδευτικό υλικό της DYNAME βασίζεται στο διεθνώς αναγνωρισμένο πρόγραμμα του οργανισμού One Love. Ενός οργανισμού, ο οποίος ιδρύθηκε από τους γονείς της Yardley Love, της φοιτήτριας που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της στην εστία του πανεπιστημίου της, σε ηλικία 22 ετών.

Από την απώλεια στην πρόληψη και από τη γνώση στην προστασία

Η DYNAME – Ασπίδα κατά της Βίας ιδρύθηκε από την Εμμανουέλα Μουσαμά και τον Απόστολο Μουσαμά, CEO της Αντώνης Α. Μουσαμάς Α.Ε., με στόχο να προσφέρει γνώση και πρακτικά εργαλεία, ώστε οι άνθρωποι, ιδίως οι νέοι, να μπορούν να αναγνωρίζουν έγκαιρα μη υγιείς συμπεριφορές και να προστατεύουν τον εαυτό τους.

Ο οργανισμός λειτουργεί αυτοχρηματοδοτούμενα και αναπτύσσεται μέσα από συνεργασίες, εμπιστοσύνη και συνεχή παρουσία στην εκπαιδευτική κοινότητα και την κοινωνία.

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην κατανόηση των υγιών και μη υγιών σχέσεων, στην αναγνώριση προειδοποιητικών σημαδιών και στην ενίσχυση δεξιοτήτων επικοινωνίας και σεβασμού. Η προσέγγιση είναι καθολική και απευθύνεται σε όλους, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη προτού η βία εκδηλωθεί ή κλιμακωθεί.

Μέσα από διαδραστικές μεθόδους, συζήτηση και πραγματικά παραδείγματα, οι συμμετέχοντες αποκτούν γνώσεις και κατανόηση για έννοιες όπως ο έλεγχος, η χειραγώγηση, η συναίνεση και τα προσωπικά όρια.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους εφήβους και τους νέους ενήλικες, καθώς η πρόληψη σε αυτή τη φάση της ζωής μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τις μελλοντικές τους σχέσεις.

Η DYNAME παραμένει προσανατολισμένη αποκλειστικά στην πρόληψη, την εκπαίδευση και την ενημέρωση. Στόχος είναι η δημιουργία μιας κουλτούρας κατανόησης, σεβασμού και υγιών σχέσεων, μέσα από γνώση που ενδυναμώνει και προστατεύει.

Για την Εμμανουέλα Μουσαμά, το να δημιουργήσει και να υπηρετήσει μια δράση με θετικό κοινωνικό πρόσημο υπήρξε βαθιά προσωπική επιλογή. Μιλά και με την ιδιότητα της ερευνήτριας, μετά την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού της στις Διεθνείς Σχέσεις στο Harvard Extension School, όπου μελέτησε τη σεξουαλική βία και τη βία μέσα στη σχέση.

Παράλληλα, είναι μέλος του European Women’s Lobby και συμμετέχει σε ευρωπαϊκό διάλογο και σε πρωτοβουλίες που αφορούν την πρόληψη της βίας και την προστασία των ανθρώπων μέσα από γνώση και ενημέρωση.

Σε μια εποχή όπου η βία συχνά παραμένει αόρατη ή όπου πολλές μη υγιείς συμπεριφορές κανονικοποιούνται η DYNAME επιδιώκει να φέρει τη γνώση πιο κοντά στους ανθρώπους, με τρόπο απλό, ουσιαστικό και πρακτικό.

Η ενημέρωση, η εκπαίδευση και η κατανόηση αποτελούν τα πιο ισχυρά μέσα για την πρόληψη — και πάνω σε αυτά συνεχίζει να χτίζει το έργο της: περισσότερες υγιείς σχέσεις, λιγότερη βία.

Ενημερωθείτε εδώ: dyname.org