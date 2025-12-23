Μ. Θεμιστοκλέους για γρίπη: Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας - Το σύστημα υγείας είναι προετοιμασμένο

Το σύστημα υγείας είναι προετοιμασμένο και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τη φετινή γρίπη ανέφερε ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στον ΑΝΤ1. «Δεν χρειάζεται να τρομάζουμε τον κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με τον εμβολιασμό τόνισε ότι κινείται περίπου στα περσινά επίπεδα, σημειώνοντας ότι «έχουν ήδη εμβολιαστεί πάνω από 2 εκατομμύρια πολίτες». Απηύθυνε έκκληση «όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες να εμβολιαστούν και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των γιατρών τους».

Αναφερόμενος στη νέα παραλλαγή της γρίπης, σημείωσε ότι «πρόκειται για μια παραλλαγή που μπορεί να είναι λίγο πιο μεταδοτική, αλλά δεν είναι κάτι ανησυχητικό». Τόνισε ότι «η αντιμετώπιση είναι η γνωστή: εμβολιασμός, συμπτωματική θεραπεία και επικοινωνία με τον γιατρό μας», επισημαίνοντας ότι «όποιος ανήκει στις πολύ ευπαθείς ομάδες μιλά με τον γιατρό που τον παρακολουθεί και ακολουθεί εξατομικευμένες οδηγίες».

Ο κ. Θεμιστοκλέους σημείωσε ότι «η χώρα μας βρίσκεται χωρίς υπερβολή στις πρώτες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πόσο εύκολα και γρήγορα κλείνεις ραντεβού». Όπως ανέφερε, «παλαιότερα για ενδοκρινολόγο ή γαστρεντερολόγο περίμενες 8 έως 12 μήνες- σήμερα μιλάμε για μία εβδομάδα ή και μία-δύο ημέρες στην Αττική». Τόνισε ότι «έχουμε αυξήσει τα διαθέσιμα ραντεβού από 4 εκατομμύρια σε 10 εκατομμύρια».

Ο υφυπουργός Υγείας αναφέρθηκε επίσης, στην απόφαση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για την ένταξή του στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην Ανατολική Αττική. «Μένω στην Ανατολική Αττική εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η επιλογή της περιφέρειας δεν έγινε μόνο πολιτικά. Είναι επιλογή ζωής», ανέφερε.