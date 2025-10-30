Καρδιαγγειακές παθήσεις στην παιδική ηλικία: Όταν 1 στα 100 νεογνά γεννιέται με συγγενή καρδιοπάθεια

Γράφει η

Αφροδίτη Τζίφα

Παιδοκαρδιολόγος, Διευθύντρια Κλινικής Παιδοκαρδιολογίας & Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων, Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ,

Επιστημονική Συνεργάτης ΥΓΕΙΑ

Αν και συχνά η προσοχή στις καρδιαγγειακές παθήσεις επικεντρώνεται στους ενήλικες και στους παράγοντες κινδύνου όπως η υπέρταση, η χοληστερίνη και ο διαβήτης, είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναγνωριστεί η αναγκαιότητα πρόληψης και φροντίδας της καρδιάς από την παιδική ηλικία. Η Παιδιατρική Καρδιολογία αποτελεί μια υποεξειδίκευση της Παιδιατρικής, που ασχολείται με τη διάγνωση και τη θεραπεία των καρδιολογικών παθήσεων στα βρέφη, τα παιδιά και τους εφήβους.

Η σημασία της Παιδοκαρδιολογίας

Η Καρδιολογία Παίδων δεν αφορά μόνο τις συγγενείς καρδιοπάθειες, δηλαδή τις καρδιολογικές ανωμαλίες με τις οποίες γεννιέται ένα παιδί. Περιλαμβάνει επίσης επίκτητες καρδιοπάθειες που μπορεί να εμφανιστούν κατά την παιδική ηλικία, όπως μυοκαρδίτιδα, ρευματική καρδιοπάθεια, αρρυθμίες ή ακόμα και επιπλοκές από λοιμώξεις ή αυτοάνοσα νοσήματα.

Οι καρδιαγγειακές παθήσεις σε παιδιά μπορεί να είναι σπάνιες σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, ωστόσο είναι πολύ σοβαρές και συχνά απαιτούν ειδική διαγνωστική προσέγγιση, συνεχή παρακολούθηση και εξειδικευμένες επεμβάσεις. Επιπλέον, η πρώιμη διάγνωση είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την αποφυγή επιπλοκών στην ενήλικη ζωή.

Συγγενείς καρδιοπάθειες: Ο πιο συχνός τύπος καρδιακής πάθησης σε παιδιά

Οι συγγενείς καρδιοπάθειες είναι ανωμαλίες της καρδιάς που υπάρχουν από τη γέννηση και επηρεάζουν τη δομή και τη λειτουργία της καρδιάς. Κάθε χρόνο, περίπου 1 στα 100 νεογνά γεννιέται με κάποια μορφή συγγενούς καρδιοπάθειας, από απλές μέχρι σύμπλοκες. Οι πιο συχνές περιλαμβάνουν μεσοκοιλιακές ή μεσοκολπικές επικοινωνίες, στένωση αορτικής ή πνευμονικής βαλβίδας και τετραλογία του Fallot.

Η πρόοδος τόσο στην Επεμβατική Παιδοκαρδιολογία και την χειρουργική καρδιάς, όσο και στην ιατρική τεχνολογία, έχει επιτρέψει την επιτυχή διόρθωση των περισσότερων από αυτές τις παθήσεις. Ωστόσο, η πρόκληση παραμένει: η έγκαιρη διάγνωση. Ο προγεννητικός έλεγχος μέσω εμβρυϊκού υπερηχογραφήματος καρδιάς (εμβρυοκαρδιογράφημα) είναι ένα εργαλείο που συμβάλλει στην πρώιμη ανίχνευση καρδιοπαθειών ήδη από την ενδομήτρια ζωή και, σε περιπτώσεις, ακόμα και στην ενδομήτρια παρέμβαση.

Η σημασία της πρόληψης από την παιδική ηλικία

Αν και πολλοί πιστεύουν ότι η πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων ξεκινά από την ενήλικο ζωή, στην πραγματικότητα η πρόληψη ξεκινά από την παιδική ηλικία. Η ανησυχητική άνοδος της παιδικής παχυσαρκίας και των πρώιμων παραγόντων κινδύνου, όπως η υπέρταση και η δυσλιπιδαιμία, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. Παιδιά με ανθυγιεινές συνήθειες είναι πιθανό να μεταφέρουν αυτές τις συμπεριφορές στην ενήλικη ζωή, αυξάνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου.

Η υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής από νωρίς, με σωστή διατροφή, τακτική άσκηση και περιορισμό της καθιστικής ζωής, είναι θεμελιώδης για τη διατήρηση της καρδιαγγειακής υγείας σε βάθος χρόνου. Οι γονείς, οι παιδίατροι και τα σχολεία παίζουν καθοριστικό ρόλο στην προαγωγή της καρδιολογικής υγείας από μικρή ηλικία.

Η ψυχολογική διάσταση και η οικογενειακή υποστήριξη

Ένα παιδί με καρδιοπάθεια και η οικογένειά του καλούνται να διαχειριστούν όχι μόνο το ιατρικό σκέλος της πάθησης αλλά και τις ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Ο φόβος για το άγνωστο, οι συχνές επισκέψεις σε γιατρούς, η πιθανότητα χειρουργικών επεμβάσεων και οι περιορισμοί στην καθημερινότητα δημιουργούν ένα περιβάλλον άγχους και συναισθηματικής πίεσης. Για αυτό το λόγο, η εξέταση και διάγνωση των παιδιατρικών καρδιοπαθειών γίνεται από εξειδικευμένους Παιδοκαρδιολόγους, οι οποίοι, πέραν της καρδιοπάθειας, έχουν τις γνώσεις και την εμπειρία να διερευνήσουν και να ενημερώσουν για την πάθηση του παιδιού ολιστικά και όχι απομονωμένα ως προς το καρδιαγγειακό σύστημα. Περαιτέρω, η ύπαρξη διεπιστημονικών ομάδων, που περιλαμβάνουν Παιδοκαρδιολόγους, Παιδοκαρδιοχειρουργούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και νοσηλευτές, είναι σημαντική για την ολοκληρωμένη φροντίδα αυτών των παιδιών και των οικογενειών τους.

Με την άρτια φροντίδα και σωστή αντιμετώπιση, όλο και περισσότεροι ασθενείς με συγγενείς καρδιοπάθειες θα καταφέρουν να φτάσουν υγειείς στην ενήλικη ζωή, κάτι που παλαιότερα δεν θεωρούταν δεδομένο. Αυτοί οι ενήλικες χρειάζονται συνεχιζόμενη παρακολούθηση από εξειδικευμένα κέντρα.

Συμπερασματικά

Η ενίσχυση των προγεννητικών ελέγχων, η πρόσβαση σε εξειδικευμένα παιδοκαρδιολογικά και παιδοκαρδιοχειρουργικά κέντρα, η εκπαίδευση γονέων και παιδιών γύρω από τη σημασία της καρδιαγγειακής υγείας και η ψυχολογική υποστήριξη των οικογενειών είναι βήματα που πρέπει να γίνουν σήμερα.

Για υγιή παιδιά που θα απολαύσουν το δώρο της ζωής που τους δόθηκε όταν γεννήθηκαν και τους ξαναδόθηκε όταν θεραπεύτηκαν!