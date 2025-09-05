Iουλία Τσέτη: Βιώσιμη ανάπτυξη και καινοτομία, πυλώνες για μία ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη

Τον καθοριστικό ρόλο της καινοτομίας, της έρευνας και της βιώσιμης ανάπτυξης ως βασικοί πυλώνες για το μέλλον μιας ισχυρής και ενωμένης Ευρώπης, ανέδειξε μεταξύ άλλων η πρόεδρος και CEO του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη – ΟΦΕΤ Ιουλία Τσέτη, φαρμακοποιός Msc, Επίτιμη Διδάκτωρ του ΕΚΠΑ και του Παν. Πατρών, ως κεντρική ομιλήτρια στο 4ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Χίου.

Την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025 στο Καστέλι της Χίου, σε μια βραδιά αφιερωμένη στην καινοτομία η οποία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις της σύγχρονης ζωής, το 4ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Χίου έδωσε βήμα σε ακαδημαϊκούς και επιστήμονες διεθνούς κύρους, φέρνοντας στο προσκήνιο τις διαρκείς προκλήσεις για την Ευρώπη.

«Η βιώσιμη ανάπτυξη όπως και η έμφαση στην έρευνα και την καινοτομία αποτελούν για τον Όμιλο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ), επιχειρησιακή στρατηγική. Ως Όμιλος, επενδύουμε σε στρατηγικές βιωσιμότητας, καθώς και σε καινοτόμα προϊόντα υψηλής ποιότητας με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Είμαστε υπεύθυνοι για τον αντίκτυπο που αφήνουμε στο περιβάλλον, στις τοπικές κοινωνίες και στους ανθρώπους μας», τόνισε η πρόεδρος του ΟΦΕΤ.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας, ο οποίος αποτελεί στήριγμα και επιταχυντή για την οικονομία, την καινοτομία αλλά και την κοινωνία.

Επεσήμανε μεταξύ άλλων:

«Η φαρμακοβιομηχανία, δεν αποτελεί μόνο παραγωγό φαρμάκων, αλλά και στρατηγικό εταίρο της Πολιτείας, πυλώνα της εθνικής οικονομίας και καταλύτη επιστημονικής εξέλιξης. Η φαρμακευτική βιομηχανία δεν μπορεί πια να λειτουργεί αποκομμένα από κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, καλούμαστε να υιοθετήσουμε ένα νέο υπόδειγμα παραγωγής και λειτουργίας – με ανθρωποκεντρικό πρόσημο.

Ένα υπόδειγμα που συνδυάζει καινοτομία που στηρίζεται στην επιστημονική έρευνα, συνέργειες με την ακαδημαϊκή κοινότητα και τους νέους επιστήμονες, βιωσιμότητα σε όλο τον κύκλο παραγωγής και διανομής, και πάνω απ’ όλα: ευθύνη απέναντι στον άνθρωπο, τον πολίτη, τον ασθενή, την κοινωνία. Διανύουμε μάλιστα, μια εποχή που πληθαίνουν οι συζητήσεις γύρω από την έρευνα και την καινοτομία, με αφορμή τις διαρκείς προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη και ακούγεται έντονα ο διάλογος γύρω από την αύξηση της χρηματοδότησης. Διάβασα δε με ιδιαίτερη ικανοποίηση πριν μερικές εβδομάδες, πώς η Commission έχει προτείνει να διπλασιαστεί κατά σχεδόν 175 δις ευρώ η χρηματοδότηση της επιστημονικής έρευνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα χρόνια!

Ενίσχυση της έρευνας συνεπάγεται ενίσχυση της φαρμακευτικής καινοτομίας και εν τέλει, προστιθέμενη αξία σε προϊόντα και υπηρεσίες. Προστιθέμενη αξία στην ίδια τη χώρα μας τελικά. Και ακριβώς αυτή η φαρμακευτική καινοτομία είναι το πεδίο που θα αποτελέσει το αντίδοτο στις οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές προκλήσεις της εποχής μας.

Πιστεύουμε ότι η καινοτομία δεν γεννιέται μόνο σε κλειστά εργαστήρια, αλλά στις σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ ερευνητών, επιχειρήσεων και κοινωνίας.

Ο ΟΦΕΤ, στο πλαίσιο εξωστρέφειάς του, έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ευρύ επιστημονικό δίκτυο, αποτελούμενο από περισσότερες από 30 ερευνητικές ομάδες από τον ακαδημαϊκό χώρο, το οποίο μας επιτρέπει να εκτελούμε σε συνεργασία ερευνητικά έργα για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και τεχνολογιών, τα οποία μάλιστα, μπορούν να κατοχυρωθούν με διπλώματα ευρεσιτεχνίας».

Αναφερόμενη στη δύναμη της βιώσιμης ανάπτυξης, της βιοποικιλότητας αλλά και των συνεργειών, η πρόεδρος του ΟΦΕΤ υπογράμμισε:

«Η σύνδεση με τον τόπο και τους φυσικούς του πόρους αποκτά ξεχωριστή αξία. Και καθώς βρισκόμαστε στη μυροβόλο Χίο, δεν θα μπορούσα να παραλείψω την αναφορά στη μαστίχα Χίου — ένα εξαιρετικό προϊόν της ελληνικής γης- το οποίο έχει κατακτήσει τη διεθνή αγορά και αναγνωρίζεται παγκοσμίως για την ποιότητά του.

Οφείλουμε να αποδώσουμε τα εύσημα στους παραγωγούς, αλλά και στους τοπικούς φορείς, για τη σταθερή προσήλωση και τον επαγγελματισμό με τον οποίο αναδεικνύουν διαχρονικά ένα προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης, που τιμά τη Χίο και κατ’ επέκταση ολόκληρη τη χώρα.

Η μαστίχα Χίου αναδεικνύει εμπράκτως τη σημασία της ορθολογικής αξιοποίησης της εγχώριας βιοποικιλότητας — έναν τομέα στον οποίο επενδύουμε και στον Όμιλο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, μέσω και της ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας εκχύλισης φαρμακευτικών φυτών UNIHERBO στα Οινόφυτα. Η εν λόγω μονάδα δεν αποτελεί μόνο μια παραγωγική επένδυση, αλλά εξελίσσεται και σε Ινστιτούτο Μελέτης Φυτών, με στόχο την υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας και της νέας γενιάς επιστημόνων».

Τέλος, αναφερόμενη στην επανάσταση της τεχνητής Νοημοσύνης, στην οποία επενδύουν οι βιομηχανικές μονάδες του ΟΦΕΤ με τη συνεργασία πάντα του ανθρώπινου παράγοντα, η Ιουλία Τσέτη επεσήμανε:

«Σε αυτό το μεταβαλλόμενο τοπίο, η καινοτομία δεν αφορά μόνο τις τεχνολογίες, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούνται προς όφελος της κοινωνίας. Ενδεικτικά, η Τεχνητή Νοημοσύνη – TN αποτελεί πλέον κρίσιμο εργαλείο, που επανακαθορίζει τη φαρμακευτική έρευνα, την παραγωγή και την πρόσβαση στην αγωγή.

Η δυναμική της ΤΝ επιτρέπει την ανάλυση τεράστιων ποσοτήτων βιοϊατρικών δεδομένων σε απίστευτα μικρό χρονικό διάστημα, με ακρίβεια και ασφάλεια. Η ΤΝ επιτρέπει επίσης τη σημαντική μείωση του χρόνου και του αριθμού των απαιτούμενων πειραμάτων ανάπτυξης νέων μορίων και δοκιμασιών μορφοποίησης, την προσομοίωση in vitro και in vivo δοκιμασιών, την εφαρμογή μοντέλων πρόβλεψης σε προκλινικό και κλινικό επίπεδο, αλλά και την επιτάχυνση και αυτοματοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, με παρακολούθηση των ελέγχων ποιότητας σε πραγματικό χρόνο και εφαρμογή συνεχών διεργασιών, την ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας κ.α.»

Την ξεχωριστή εκδήλωση στο Καστέλι της Χίου στο πλαίσιο του 4ου Πολιτιστικού Φεστιβάλ που ήταν αφιερωμένη στην καινοτομία ως πυλώνας πολιτισμού, συντόνισε η δημοσιογράφος Ειρήνη Νικολοπούλου και προλόγισε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Απόστολος Τζιτζικώστας.

Ακολούθησε συζήτηση του Prof. Kevin Featherstone, Ομ. Καθηγητής LSE, Chair of the Anglo-Hellenic League με τον Λουκά Τσούκαλη, Ομ. Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Sciences Po στο Παρίσι, Ομ. Καθηγητής του ΕΚΠΑ και Πρόεδρος ΔΣ του ΕΛΙΑΜΕΠ, καθώς και ομιλίες του Lord Simon Woolley, Baron of Woodford, Principal of HomertonCollege/Cambridge University και της Σοφίας Στάικου, Αντιπρόεδρος στην εταιρία Lyktos Holding A.E., πρ. Πρόεδρος του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς.

Το Φεστιβάλ Χίου 2025 τελεί υπό την αιγίδα της Unesco Greece και της Ιταλικής και Ελβετικής Πρεσβείας.