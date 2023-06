Η μικρή κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να μειώσει τον καρδιακό κίνδυνο

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι η ελαφριά έως μέτρια κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο καρδιακών προβλημάτων.

Η απεικόνιση του εγκεφάλου αποκάλυψε ότι η περιοχή του εγκεφάλου που σχετίζεται με την απόκριση στο στρες ήταν διαφορετική στους πότες που κατανάλωναν μικρή έως μέτρια ποσότητα αλκοόλ, σε σύγκριση με τους ανθρώπους που έπιναν πολύ λίγο ή καθόλου.

Η ελαφριά έως μέτρια κατανάλωση αλκοόλ ορίστηκε ως ένα ποτό την ημέρα για τις γυναίκες και ένα έως δύο ποτά την ημέρα για τους άνδρες. Ο κίνδυνος ενός σοβαρού καρδιακού προβλήματος, όπως το έμφραγμα, ήταν 22% χαμηλότερος μεταξύ των ποτών με μικρή ή μέτρια κατανάλωση αλκοόλ, σε σύγκριση με τους ανθρώπους που σπάνια έπιναν ή απείχαν πλήρως.

«Διαπιστώσαμε ότι οι αλλαγές του εγκεφάλου σε άτομα που πίνουν ελαφριά έως μέτρια εξήγησαν ένα σημαντικό μέρος των προστατευτικών καρδιακών επιδράσεων», δήλωσε ο ερευνητής και καρδιολόγος του Γενικού Νοσοκομείου της Μασαχουσέτης, Ahmed Tawakol, MD, σε μια δήλωση.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στην τελευταία έκδοση του «Journal of the American College of Cardiology». Για τη μελέτη, οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα υγείας για 53.064 άτομα, αναζητώντας συνδέσμους μεταξύ καρδιακών προβλημάτων και κατανάλωσης αλκοόλ. Η μέση ηλικία των ατόμων που μελετήθηκαν ήταν 60 ετών και το 60% ήταν γυναίκες. Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης απεικόνιση εγκεφάλου 754 ατόμων για να αναλύσουν τις διαφορές του εγκεφάλου με βάση το επίπεδο κατανάλωσης αλκοόλ.

Οι συγγραφείς έγραψαν ότι επέλεξαν να εξετάσουν την περιοχή του εγκεφάλου που συνδέεται με το στρες, επειδή το αλκοόλ έχει αποδειχθεί ότι μειώνει την αντιδραστικότητα σε «απειλητικά ερεθίσματα» στην περιοχή του εγκεφάλου που ονομάζεται αμυγδαλή, η οποία εμπλέκεται με τα συναισθήματα. Επειδή ο μηχανισμός του στρες που τονίστηκε στην έρευνά τους είναι επίσης γνωστό ότι σχετίζεται με το άγχος, οι ερευνητές αποφάσισαν να αναλύσουν δεδομένα για άτομα με διαγνωσμένες αγχώδεις διαταραχές. Διαπίστωσαν ότι όσοι πίνουν ελαφριά έως μέτρια και έχουν άγχος είχαν σχεδόν διπλάσια μειωμένο κίνδυνο καρδιακών προβλημάτων.

Οι ερευνητές επανέλαβαν τις πρόσφατες προειδοποιήσεις για την υγεία ότι καμία ποσότητα κατανάλωσης αλκοόλ δεν είναι ασφαλής. Για παράδειγμα, οι ελαφριές έως μέτριες ποσότητες αλκοόλ στη μελέτη είχαν 23% αυξημένο κίνδυνο καρκίνου, σε σύγκριση με άτομα που έπιναν σπάνια ή ποτέ αλκοόλ. Μάλλον, αυτή η τελευταία μελέτη είχε σκοπό να αναζητήσει τον μηχανισμό στο σώμα που συνδέθηκε με προηγούμενα ευρήματα ότι η κατανάλωση μικρών ποσοτήτων αλκοόλ μειώνει τον κίνδυνο καρδιακών προβλημάτων, είπαν.

Συμπερασματικά, οι συγγραφείς της μελέτης έγραψαν ότι «δεδομένων των πιθανών βλαβών για την υγεία από το αλκοόλ, χρειάζονται νέες παρεμβάσεις με παρόμοια αποτελέσματα στη σηματοδότηση στρες στον εγκέφαλο».

Ο Tawakol το επανέλαβε, λέγοντας ότι με αυτόν τον μηχανισμό που προσδιορίζεται τώρα μέσω αυτής της έρευνας, το επόμενο βήμα είναι «να βρούμε άλλες προσεγγίσεις που θα μπορούσαν να αναπαράγουν ή να προκαλέσουν τα προστατευτικά καρδιακά αποτελέσματα του αλκοόλ χωρίς τις δυσμενείς επιπτώσεις του αλκοόλ».