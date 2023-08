Φάρμακο απώλειας βάρους δρα και κατά της καρδιακής ανεπάρκειας

Φάρμακο απώλειας βάρους είναι καλό για άτομα με παχυσαρκία που έχουν επίσης την πιο κοινή μορφή καρδιακής ανεπάρκειας, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή στο "The New England Journal of Medicine".

Το φάρμακο που μειώνει τα συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας, έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια βάρους και βελτιώνει την ικανότητα άσκησης σε άτομα με παχυσαρκία με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης (HFpEF), λέει η μελέτη που χρηματοδοτείται από την εταιρεία παραγωγής του.

Σε καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης, η καρδιά δε γεμίζει σωστά με αίμα όταν βρίσκεται σε ηρεμία μεταξύ των καρδιακών παλμών.

Η μελέτη ανέφερε ότι χορηγήθηκε το φάρμακο σε 529 άτομα με παχυσαρκία με HFpEF.

Μετά από ένα χρόνο, τα άτομα που το έλαβαν είχαν βελτίωση 16,6 βαθμών σε κλίμακα 100 βαθμών στο Ερωτηματολόγιο Καρδιομυοπάθειας του Kansas City, ενώ τα άτομα που έλαβαν το εικονικό φάρμακο είχαν βελτίωση 8,7 βαθμών.

Τα άτομα που πήραν το φάρμακο έχασαν περίπου το 13,3% του βάρους τους, σε σύγκριση με απώλεια βάρους 2,6% για τα άτομα που έλαβαν εικονικό φάρμακο. Σε ένα τεστ 6 λεπτών με τα πόδια, τα άτομα που έλαβαν το φάρμακο κατέληξαν να μπορούν να περπατήσουν κατά μέσο όρο 20 μέτρα πιο μακριά από τα άτομα που έλαβαν εικονικό φάρμακο.

«Αυτό είναι το μεγαλύτερο όφελος θεραπείας που έχουμε δει ποτέ για αυτό το τελικό σημείο σε αυτόν τον πληθυσμό ασθενών με οποιοδήποτε φάρμακο», είπε ο καρδιοθεραπευτής που ηγήθηκε της δοκιμής, Mikhail Kosiborod, MD. (Ο Kosiborod είναι επίσης αντιπρόεδρος για την έρευνα στο Saint Luke's Mid America Heart Institute στο Kansas City).

Η μελέτη «προαναγγέλλει μια πιθανή θεμελιώδη αλλαγή παραδείγματος στον τρόπο με τον οποίο οι καρδιολόγοι προσεγγίζουν το HFpEF σε άτομα με παχυσαρκία», είπε εκπρόσωπος από τον κατασκευαστή του φαρμάκου.

Η μελέτη παρουσιάστηκε την Παρασκευή στο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) στο Άμστερνταμ.

Η κατασκευάστρια εταιρεία είπε ότι 64 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως ζουν με καρδιακή ανεπάρκεια, με το HFpEF να αποτελεί το 50% όλων των περιπτώσεων. Περίπου το 80% των ατόμων με HFpEF είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι, είπε η εταιρεία.

Στις 8 Αυγούστου, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τα προβλήματα στην καρδιά και τα αιμοφόρα αγγεία, όπως καρδιακές προσβολές και εγκεφαλικά, μειώθηκαν κατά περίπου 20% μεταξύ των ασθενών που έλαβαν το φάρμακο.