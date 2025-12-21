Επιστήμη, τεχνολογία και πολιτική: Πώς θα χτιστεί το νέο ελληνικό σύστημα υγείας

Η υγεία στην Ελλάδα αλλάζει σελίδα και αυτή τη φορά η αλλαγή δεν στηρίζεται σε υποσχέσεις ή συγκυριακές αποφάσεις, αλλά σε στέρεα επιστημονικά δεδομένα. Το 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα στην Αθήνα, έδειξε ξεκάθαρα τον δρόμο: τεκμηριωμένες αποφάσεις, πρόληψη, καινοτομία και ψηφιακή τεχνολογία είναι οι πυλώνες για ένα σύστημα υγείας που θα αντέξει στο μέλλον.

Με περισσότερους από 1.000 συνέδρους, 200 ομιλητές και 132 επιστημονικές εργασίες, το Συνέδριο αποτέλεσε ένα δυναμικό εργαστήριο σκέψης όπου η επιστήμη συναντά την πολιτική. Όπως επισήμανε ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Καθηγητής Κώστας Αθανασάκης:

«Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε πολιτικές που θωρακίζουν το σύστημα υγείας για τα επόμενα χρόνια, αντιμετωπίζοντας τις πραγματικές προκλήσεις της εποχής μας».

Χρόνια νοσηρότητα και πρόληψη στο επίκεντρο

Η χρόνια νοσηρότητα - καρδιαγγειακά νοσήματα, καρκίνος, σακχαρώδης διαβήτης, παχυσαρκία - αναδείχθηκε ως η μεγαλύτερη πρόκληση για το ελληνικό σύστημα υγείας. Η ελληνική μελέτη PHSSR, ενταγμένη σε διεθνή πρωτοβουλία, έφερε στο φως κρίσιμα στοιχεία για προτεραιότητες και ευκαιρίες μεταρρύθμισης.

Η πρόληψη, η πρωτοβάθμια φροντίδα και η έγκαιρη διάγνωση καθίστανται πλέον στρατηγικοί πυλώνες για τη βιωσιμότητα και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Καινοτομία και ψηφιακός μετασχηματισμός

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι συνεδρίες για Τεχνητή Νοημοσύνη, ψηφιακό μετασχηματισμό και τον Ευρωπαϊκό Χώρο Δεδομένων Υγείας (EHDS). Η αξιοποίηση βιοτραπεζών και real-world δεδομένων αναδεικνύεται ως βασικό εργαλείο για τη χάραξη πολιτικής, με όρους διαφάνειας, προστασίας προσωπικών δεδομένων και εμπιστοσύνης των πολιτών.

Φάρμακο, χρηματοδότηση και κοινωνική διάσταση

Το Συνέδριο ανέδειξε τη στενή διασύνδεση υγείας, κοινωνικής πολιτικής και οικονομίας. Η φαρμακευτική πολιτική, οι νέες μορφές συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά και τα ταμεία καινοτομίας αποτελούν πλέον βασικά εργαλεία για τη δημιουργία ενός αποδοτικού, βιώσιμου και δίκαιου συστήματος.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τόνισε τον διπλασιασμό των κρατικών δαπανών για την υγεία από 4,3 δισ. ευρώ το 2019 σε 8,6 δισ. ευρώ το 2026, επισημαίνοντας ότι η αύξηση αυτή αξιοποιήθηκε υπεύθυνα και στρατηγικά μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ένα συνέδριο που γράφει ιστορία

Με 50 συνεδρίες, κορυφαίους ομιλητές και πλήθος συμμετοχών, το Συνέδριο ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων: επιστημόνων, επαγγελματιών υγείας, πολιτικών, φορέων και ασθενών. Όπως δήλωσε ο Ηλίας Κυριόπουλος:

«Το Συνέδριο λειτουργεί εδώ και πάνω από 20 χρόνια ως χώρος ανταλλαγής γνώσης και εμπειρίας, δημιουργώντας στέρεα τεκμήρια για τη βελτίωση του συστήματος υγείας».

Με τεκμηριωμένες αποφάσεις, ψηφιακά εργαλεία και στρατηγική πρόληψη, η Ελλάδα στέλνει ένα σαφές μήνυμα: η υγεία δεν είναι μόνο πολιτική επιλογή, είναι επένδυση για το μέλλον.