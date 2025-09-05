ΕΟΦ: Προειδοποίηση για απότομη αύξηση στις πωλήσεις παράνομων φαρμάκων στην ΕΕ

Κατόπιν προειδοποίησης που εκδόθηκε από τον ΕΜΑ και τους επικεφαλής των ευρωπαϊκών αρχών φαρμάκου σχετικά με την απότομη αύξηση παράνομων φαρμάκων της κατηγορίας των αγωνιστών GLP-1 στην ΕΕ για την απώλεια βάρους και το διαβήτη (όπως η σεμαγλουτίδη, η λιραγλουτίδη και η τιρζεπατίδη) ο ΕΟΦ ενημερώνει το ελληνικό κοινό ως εξής:

Τα παράνομα φάρμακα συχνά πωλούνται μέσω κακόβουλων ιστότοπων και προωθούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ δεν είναι εγκεκριμένα και δεν πληρούν τα απαραίτητα πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας και αποτελεσματικότητας.

Εκατοντάδες ψεύτικα προφίλ Facebook, καθώς επίσης διαφημίσεις και καταχωρίσεις ηλεκτρονικού εμπορίου σε κακόβουλους ιστότοπους έχουν εντοπιστεί, πολλές από τις οποίες φιλοξενούνται εκτός της ΕΕ. Προκειμένου να παραπλανήσουν τους καταναλωτές, οι κακόβουλες πηγές κάνουν παράνομη χρήση επίσημων λογοτύπων και αναφορά σε ψευδείς εγκρίσεις και συστάσεις είτε φορέων είτε προσώπων.

Ο ΕΟΦ, όπως και οι λοιπές εθνικές αρχές, παρακολουθεί ενεργά τους παράνομους προμηθευτές, τόσο εθνικά όσο και στο πλαίσιο διασυνοριακών συνεργασιών και ενημερώνει το κοινό για τη διακίνηση παράνομων φαρμάκων. Η περαιτέρω αντιμετώπιση περιλαμβάνει μέτρα όπως απόσυρση προϊόντων και αποκλεισμό ιστότοπων όταν αυτό είναι δυνατό.

Όπως έχει κατ' επανάληψη ενημερώσει ο ΕΟΦ, τα παράνομα φάρμακα θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τη δημόσια υγεία, καθώς μπορεί να μην περιέχουν καθόλου τη δηλούμενη δραστική ουσία ή ακόμη να περιέχουν άλλες επιβλαβείς ουσίες που αποκρύπτονται από τη σύνθεσή τους. Επομένως, οι χρήστες των φαρμάκων αυτών διατρέχουν πολύ υψηλό κίνδυνο αποτυχίας της θεραπείας, απροσδόκητων και σοβαρών προβλημάτων υγείας και επικίνδυνων αλληλεπιδράσεων με άλλα φάρμακα.

Οι αγωνιστές του υποδοχέα GLP-1 είναι συνταγογραφούμενα φάρμακα για σοβαρές παθήσεις όπως ο διαβήτης και η παχυσαρκία και πρέπει να λαμβάνονται υπό την επίβλεψη γιατρού. Κατά συνέπεια, οι ασθενείς που πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τη θεραπεία με τα φάρμακα αυτά πρέπει να συμβουλευτούν το γιατρό τους και να αγοράσουν τα φάρμακα μόνο κατόπιν ιατρικής συνταγής και μόνο από τα φυσικά καταστήματα φαρμακείων.

Ο ΕΟΦ αναφέρει ότι στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται η διαδικτυακή πώληση φαρμάκων.

Αν και σε ορισμένες χώρες έχουν θεσπιστεί προϋποθέσεις για την ασφαλή πώληση φαρμάκων εξ' αποστάσεως από πιστοποιημένα ηλεκτρονικά φαρμακεία, στην Ελλάδα αυτό δεν ισχύει και απαγορεύεται η πώληση φαρμάκων online (εξ' αποστάσεως).

Τα φυσικά καταστήματα των φαρμακείων παραμένουν η μόνη αξιόπιστη πηγή προμήθειας φαρμάκων.

Η οποιαδήποτε προμήθεια φαρμάκου από μη αξιόπιστη πηγή (όπως είναι για παράδειγμα το διαδίκτυο) έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πιο σοβαρούς κινδύνους για την υγεία του χρήστη.

Προειδοποιητικά σημάδια ότι ένα φάρμακο μπορεί να είναι παράνομο

Ένα προϊόν είναι πιθανότατα παράνομο εάν:

διαφημίζεται ως «εγκεκριμένο» από εθνική αρχή ή φέρει επίσημους λογότυπους εθνικής αρχής ή του ΕΜΑ·

πωλείται μέσω ιστοτόπων ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης·

ισχυρίζεται ότι είναι ανώτερο από εγκεκριμένες θεραπείες χωρίς επιστημονικά στοιχεία·

δεν διατίθεται μέσω αδειοδοτημένων φαρμακείων

Σημαντικές πληροφορίες για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους

Τα παράνομα φάρμακα προωθούνται διαδικτυακά σε ολόκληρη την ΕΕ μέσω κακόβουλων ιστοτόπων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, συχνά με χρήση ψευδών ισχυρισμών και αναφορά σε ψευδείς εγκρίσεις.

Μπορεί να μην περιέχουν καθόλου τη δηλούμενη δραστική ουσία και μπορεί να περιέχουν άλλες επιβλαβείς ουσίες.

Τα παράνομα φάρμακα εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, συμπεριλαμβανομένης της αποτυχίας της θεραπείας, των απροσδόκητων και σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών και των επικίνδυνων αλληλεπιδράσεων με άλλα φάρμακα.

Ο ΕΟΦ και ο EMA δεν υποστηρίζουν ούτε προωθούν συγκεκριμένα φάρμακα ή εμπορικά σήματα. Οποιοσδήποτε ισχυρισμός υποδηλώνει το αντίθετο είναι ψευδής και έχει ως σκοπό την εξαπάτηση του κοινού.

Στην Ελλάδα η προμήθεια συνταγογραφούμενων φαρμάκων γίνεται μόνο από τα φυσικά καταστήματα των νόμιμα λειτουργούντων φαρμακείων με ιατρική συνταγή.

Ο ΕΟΦ καλεί το κοινό να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικό στη διαδικτυακή προώθηση και πώληση φαρμάκων και να αναφέρει άμεσα στον ΕΟΦ τυχόν ύποπτους δικτυακούς τόπους, διαφημίσεις ή προϊόντα (email επικοινωνίας: [email protected]).

Η βοήθεια αυτή είναι πολύτιμη για την καταπολέμηση των παράνομων προϊ